YouTube - Jack Black begleitet seinen Sohn zum Zahnarzt und gibt wichtige Ernährungstipps

Comedian, Musiker, Schauspieler: Der US-Amerikaner Jack Black hat viele Talente. Jetzt hat die eine Hälfte der legendären Rockband Tenacious D seinen eigenen Gaming-Kanal auf YouTube gestartet. Bereits sein Ankündigungsvideo erreichte in nur wenigen Tagen knapp drei Millionen Klicks.

Update vom 19. Januar 2019

Auch am vergangenen Freitag hat Jack Black ein weiteres Video auf seinem noch recht frischen YouTube-Kanal hochgeladen. Allerdings handelt es sich dabei, aufgrund von PC-Problemen, um kein Gaming-Video, sondern eher einen VLOG. Hier nimmt euch der sympathische Schauspieler unter anderem mit zum Zahnarzt oder gibt seinen Zuschauern wichtige Ernährungstipps.

Update vom 12. Januar 2019

In dem neuesten Video auf dem YouTube-Kanal Jablinski Games ist Jack Black in dem Vergnügungscenter Round One in Puente Hills California unterwegs, in dem er gemeinsam mit seinem 12-jährigen Sohn Sam Jason verschiedene Spielautomaten ausprobiert und sogar das Tanzbein schwingt. Bereits jetzt hat das Video fast 1,9 Millionen Aufrufe und 311.000 Daumen nach oben. Insgesamt haben bislang 3,1 Millionen Menschen den Schauspieler und Comedian abonniert.

Zu Beginn des Videos verrät der noch frische YouTuber, dass in Kürze "richtige" Gaming-Videos auf seinem Kanal erscheinen werden. Gut möglich, dass sich Jack Black gemeinsam mit seinem Sohn erst einmal mit dem notwendigen Equipment auseinandersetzen muss, damit den späteren Aufnahmen nichts im Weg steht.

Update vom 05. Januar 2019

2,7 Millionen Abonnenten zählt mittlerweile der neue Gaming-Kanal von Jack Black. Nun hat der Schauspieler ein erstes Video veröffentlicht, in dem es auch wirklich um Videospiele geht, allerdings wohl nicht so, wie ihr es erwartet hättet.

Unter dem vielsagenden Titel "A House with a Pin in it's Balls" stellt euch der Comedian die Pinball Hall of Fame in Las Vegas vor und schwelgt dabei in seiner ganz eigenen unterhaltsamen Art in der Vergangenheit. Mittlerweile hat das Video bereits 2,85 Millionen Aufrufe und beinahe eine halbe Million Daumen nach oben. Jeden Freitag erwartet uns fortan ein neues Video auf dem YouTube-Kanal von Jack Black.

Update vom 30. Dezember 2018

In nur einer Woche konnte Jack Black mit seinem YouTube-Kanal beeindruckende 1,7 Millionen Abonnenten erreichen. Sein erstes Video, das am 21. Dezember veröffentlicht wurde, zählt bereits über 5,5 Millionen Aufrufe und beinahe eine halbe Millionen Daumen nach oben.

In einem zweiten Video, das schon jetzt 3,5 Millionen Aufrufe zählt, bedankt sich der Schauspieler für den immensen Zuspruch und verspricht für das kommende Jahr zahlreiche Videos - wir können also gespannt sein, was da noch auf uns zukommen wird.

Originalmeldung vom 28. Dezember 2018

Jack Black ist ein echtes Multitalent und liebt Videospiele. Nachdem er selbst die Hauptrolle im Action-Adventure Brütal Legend übernahm, startet der Comedian jetzt seinen eigenen Gamingkanal auf YouTube.

Jablinski Games jeden Freitag mit neuen Videos

Bisher ist auf Blacks Kanal, der auf den Namen „Jablinski Games“ hört, allerdings noch nicht viel los. In einem ersten Ankündigungsvideo gibt Jables allerdings schon einmal einen Vorgeschmack darauf, was Abonnenten des Kanals erwarten dürfen:

„Mein Kanal wird größer als Ninja und größer als PewDiePie.“

Ob ihm das gelingt ist zwar eher fraglich, immerhin kann PewDiePie knapp 79 Millionen Abonennenten vorweisen und Ninja kommt aktuell auf knapp 21 Millionen Follower.

Jeden Freitag will Black neue Inhalte veröffentlichen. Was er zeigen will, hat er bislang noch nicht verraten. Aufgezeichnet und produziert werden die Videos von seinem Sohn, eine Produktionsfirma steht nicht dahinter, wie der Komiker in den Kommentaren verrät.

Was auch immer auf Jablinski Games zu sehen sein wird: Wir sind uns sicher, dass uns ein paar unterhaltsame Videos ins Haus stehen. Die Kommentare unter dem ersten Video machen jedenfalls schon jetzt Lust auf mehr.