YouTube - Gronkh zu Gast beim Neo Magazin Royale

In dieser Woche wird die YouTube-Koryphäe Gronkh beim „Neo Magazin Royale“ zu Besuch sein. Bereits im vergangenen Jahr war er in der von Jan Böhmermann moderierten Late-Night-Show zu Gast.

Ein Wiedersehen nach nicht allzu langer Zeit: In dieser Woche wird Gronkh einmal mehr in der Late-Night-Show „Neo Magazin Royale“ zu Besuch sein. Das gab das ZDF in seiner Vorschau zur kommenden Ausgabe bekannt.

Moderator Jan Böhmermann begrüßte Erik „Gronkh“ Range bereits vor einiger Zeit in seiner Sendung. Schon im März letzten Jahres war Gronkh im Neo Magazin Royale zu Gast und plauderte über YouTube, Gaming und allerlei andere Themen.

Wann Gronkh im Neo Magazin zu Gast ist

Die Aufzeichnung der dieswöchigen Sendung findet am morgigen Mittwoch in den Studios der bildundtonfabrik in Köln statt. Die Sendetermine für die Ausgabe lauten folgendermaßen:

Donnerstag, 16. Mai um 20:15 Uhr – In der ZDFmediathek verfügbar

Donnerstag, 16. Mai um 22:15 Uhr – ZDFneo

Freitag, Freitag, 17. Mai um 0:30 Uhr – ZDFneo

Samstag, 18. Mai um 0:00 Uhr – ZDF