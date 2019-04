YouTube - ConCrafter kommt nicht umsonst in Club und ist sauer: „Der Laden läuft auch ohne deine Posts gut“

Der YouTuber ConCrafter, dessen Kanal über 3,7 Millionen Abonnenten zählt, wollte seine Reichweite am vergangenen Wochenende nutzen, um sich und seine Freunde kostenlos in einen Düsseldorfer Club zu bringen. Über WhatsApp schrieb er mit dem Club-Manager und bot seine Reichweite gegen freien Eintritt sowie kostenlose Getränke an. Die Reaktion des Managers passte dem Influencer allerdings so gar nicht, weshalb ConCrafter zwei Tage später ein Video veröffentlichte, in dem er sich über das Verhalten des Betreibers aufregte.