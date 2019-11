YouTube - 1,5 Mio. Abonnenten: ApoRed könnte bald seinen Gaming-Kanal verlieren

Der Gaming-Kanal von ApoRed mit 1,5 Millionen Abonnenten könnte in Kürze aufgrund mehrerer Copyright-Strikes seitens „Fortnite“-Entwickler Epic Games gelöscht werden. Wir erklären, was die Gründe für die bevorstehende Löschung sein könnten.

Der YouTuber ApoRed ist in den vergangenen Jahren immer wieder durch verschiedene kontroverse Aktionen und Videos negativ aufgefallen. Durch einen Bomben-Prank wurde der Influencer in der Vergangenheit sogar schon zu sieben Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Er selbst bezeichnete sein Vorgehen in einer späteren Entschuldigung als „sehr kindische Aktion“.

Ein weiteres Mal fiel ApoRed negativ auf, als er in einem Video zur Hetze gegen einen deutschsprachigen Mitarbeiter von Epic Games aufrief, wodurch der Community Manager Opfer tausender Beleidigungen wurde. Grund für den Aufruf war eine angebliche Benachteiligung durch den „Fortnite“-Entwickler. Unter anderem betonte der YouTuber immer wieder, dass er nicht zu Events eingeladen werden würde, wie beispielsweise dem Fall Skirmish im vergangenen Jahr, bei dem ein Preisgeld in Höhe von 10 Millionen US-Dollar gewonnen werden konnte.

Existiert der Kanal RedSama bald nicht mehr?

Nun scheint sein Gaming-Kanal RedSama mit 1,5 Millionen Abonnenten kurz vor der Löschung zu stehen, wie ApoRed in einem aktuellen Video erklärt. Auf dem Channel, der sich mehr und mehr zu seinem Hauptkanal entwickelt hat, wurden in der Vergangenheit vor allem Fortnite-Videos hochgeladen. Doch nun sieht es so aus, als könnte dieser in wenigen Tagen durch mehrere Urheberrechtsverletzungen gesperrt werden.

Diese sogenannten Copyright-Strikes wurden von Epic Games auf verschiedenen Fortnite-Videos vorgenommen, weshalb ApoRed dem Unternehmen aktuell vorwirft, dass diese seinen Kanal mit Vorsatz löschen lassen wollen.

Ein möglicher Grund dafür könnten Fortnite-Videos sein, in denen der YouTuber Werbung für Skin-Seiten gemacht hat. Laut den AGBs von Fortnite ist dies verboten.

ApoRed hat nun angekündigt rechtliche Schritte sowie die Presse einzuschalten. Außerdem hat er sämtliche Videos auf seinem Kanal gelöscht, diesen zusätzlich in „Bitte löscht mich nicht“ umbenannt und vor mehreren Wochen sogar einen neuen Channel mit dem Namen RedSama angelegt. Dieser verfügt mittlerweile über 100.000 Abonnenten und fünf Videos zu Fortnite: Battle Royale.

