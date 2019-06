Yooka-Laylee und das Unerreichbare Versteck - Offizielle Ankündigung kündigt zeitnahen Release an

„Yooka-Laylee und das Unerreichbare Versteck“ wurde offiziell für PS4, Xbox One, PC und Nintendo Switch angekündigt. Das Spiel erscheint noch in diesem Jahr und spielt sich ganz anders als der Vorgänger.

Yooka-Laylee hat sich insbesondere deswegen einen Namen gemacht, weil es in die Fußstapfen alter Rare-Titel treten wollte und das Entwicklerstudio PlayTonic aus ehemaligen Rare-Entwicklern besteht. Nun wurde offiziell ein neues Spiel namens Yooka-Laylee und das Unerreichbare Versteck angekündigt – und das macht einiges anders als sein Vorgänger.

Ein neues Yooka Laylee-Abenteuer

So wird das Spiel zumindest hierzulande heißen, im Original trägt es den Titel „Yooka-Laylee and the Impossible Lair“. Es soll Ende des Jahres für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen. Während ihr im Serienerstling noch ein 3D-Jump-'n'-Run-Abenteuer bewältigt habt, bekommt ihr nun ein 2D-Jump-'n'-Run geboten. Das bedeutet, dass sich die Level nun von der Seite spielen lassen. Dazu gibt es eine Oberwelt, die aus der Vogelperspektive erkundet wird.

Neben vielen Herausforderungen gilt es zahlreiche Rätsel zu lösen und das Duo, bestehend aus Chamäleon und Fledermaus, sicher ans Ziel zu führen. PlayTonic sieht das Spiel dabei selbst nicht wirklich als einen Nachfolger, da sich das Gameplay stark vom vorherigen Spiel unterscheidet. Die Musik wird im Übrigen von David Wise und Grant Kirkhope beigesteuert.

Einen entsprechenden Ankündigungstrailer gibt es ebenfalls zu bestaunen: