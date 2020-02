A Year of Rain - Entwicklung offiziell eingestellt, Umstellung auf ein Peer-to-Peer-System

Die Entwicklung des Echtzeit-Strategiespiels „A Year of Rain“ ist vor wenigen Tagen nach nur drei Monaten im Early Access offiziell eingestellt worden. Lediglich ein letztes Update gab es noch, um den Multiplayer auf ein Peer-to-Peer-System umzustellen.

Ende Januar erschien mit Warcraft 3: Reforged die von Blizzard versprochene Remaster-Version, auf die viele Fans bereits ungeduldig gewartet hatten. Die Versprechen bei der offiziellen Ankündigung waren groß, letztendlich enttäuschte das Echtzeit-Strategiespiel aber in vielerlei Punkten und ließ enttäuschte und verärgerte Spieler zurück.

Der Fall A Year of Rain

Einen nicht nur schlechten Start hatte das Team-RTS A Year of Rain von Entwickler und Publisher Daedalic Entertainment, das am 6. November 2019 in den Early Access startete. Am vergangenen Dienstag teilte das Entwicklerteam der Community überraschend mit, dass die zukünftigen Pläne aufgegeben und die Server heruntergefahren werden müssten, da die Spielerzahlen und damit die finanziellen Mittel fehlten, um den Titel weiter zu unterstützen.

„Wir haben uns entschieden, die aktive Entwicklung von A Year Of Rain auf Eis zu legen und die laufenden Kosten zu minimieren, indem wir die offiziellen Spielserver mit einem neuen P2P-System ersetzen. Ihr könnt weiterhin Multiplayer-Spiele spielen, indem ihr eine Lobby öffnet, der andere beitreten können, aber es wird kein automatisches Matchmaking mehr geben.“ „Leider, auch wenn dies auf der emotionalen, persönlichen Seite mehr war, als wir je hätten verlangen können - hat uns die niedrige Spielerzahl, die ihr alle selbst erlebt hat, stark zugesetzt (Wir erreichten weniger als 5000 Spieler weltweit). Wir bedauern es zutiefst, wenn sich jemand durch den von uns notwendigerweise eingeschlagenen Weg enttäuscht fühlt oder fühlen wird. Aber wir sind ein unabhängiges Studio mit begrenzten Ressourcen.“

Weshalb in dem Beitrag die Rede von einem unabhängigen Studio die Rede ist, obwohl als Entwickler und Publisher Daedalic Entertainment verantwortlich ist, kann von uns nicht ganz nachvollzogen werden.

Spieler können weiterhin den Mehrspielermodus ausprobieren. Das letzte Update hat allerdings das Matchmaking-System gegen ein P2P-System ausgetauscht. Ranglisten und Spielerstatistiken sind damit ebenfalls verloren gegangen. Die geplante Aktualisierung der Wegfindung wurde gestrichen. Dafür gibt es einen neuen Modus zusammen mit neuen Karten. Das Team warnt jedoch, dass dieser noch nicht völlig poliert sei.+

Am Ende des Beitrags auf Steam bedankt sich der Entwickler für die Untersützung der Spieler:

„Vielen Dank für eure unbändige Unterstützung seit der Veröffentlichung. Ihr habt uns die nötige Kraft gegeben, mit dieser sehr schmerzhaften aber notwendigen Entscheidung fertig zu werden. Hoffentlich haben wir das mit der speziellen Art und Weise, wie wir mit den unglücklichen Umständen umgehen, wieder gutgemacht.“