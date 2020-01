Xbox Series X - Peinlicher Fehler bei der CES-Pressekonferenz: AMD zeigt inoffizielles Render-Modell

Ende dieses Jahres wird Microsoft seine neue Next-Gen-Konsole Xbox Series X veröffentlichen, deren Aussehen im Rahmen der letztjährigen The Game Awards enthüllt wurde. Auch während der derzeit in Las Vegas stattfindenden CES 2020 war die neue Xbox-Konsole ein Thema.

Bei AMDs Keynote wurde ein Clip zu der Xbox gezeigt, in dem die vermeintlichen Anschlüsse der Konsole zu sehen sind. Diese hatte Microsoft bislang nicht gezeigt, sondern lediglich einen Blick auf die anderen Seiten der Box gewährt.

Zu erkennen sind die folgenden Anschlüsse: zwei Mal HDMI, zwei Mal USB-C, einmal Ethernet, ein optischer Audioausgang und ein Zwei-Pin-Stromanschluss (C8). Allerdings handelt es sich bei dem gezeigten Modell um ein inoffizielles Render-Modell vom Marktplatz für 3D-Modelle TurboSquid, das nicht auf Informationen von Microsoft basiert.

Den Fehler hat AMD mittlerweile bereits verschiedenen US-Medien wie The Verge gegenüber offiziell bestätigt.

Wie es überhaupt zu diesem peinlichen Fehler kommen konnte, ist bislang nicht bekannt. Es sollte angenommen werden, dass entsprechendes Material für wichtige Präsentationen im Vorfeld von beiden Seiten sorgsam überprüft wird, was in diesem Fall aber wohl nicht passiert ist.

Microsoft is saying that AMD's images of the Series X that show the ports is not accurate - statement attached. pic.twitter.com/Og5bXam9zE