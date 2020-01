Xbox Series X - Nur ein HDMI-Port: Sind das die Anschlüsse der neuen Microsoft-Konsole?

Während AMDs Keynote im Rahmen der CES 2020 in Las Vegas zeigte der Chip-Entwickler ein Render-Modell der kommenden Xbox Series X. Dadurch konnte zum ersten Mal ein Blick auf die vorhandenen Anschlüsse der Next-Gen-Konsole von Microsoft geworfen werden.

Kurze Zeit später wurde jedoch bestätigt, dass dieses Konzept nicht auf die tatsächliche Konsole zutrifft und somit inoffizielles Material verwendet wurde. Nun ist ein neuer Bericht aufgetaucht, der die wirkliche Aufteilung der Anschlüsse enthüllen soll.

Xbox Series X Peinlicher Fehler bei der CES-Pressekonferenz: AMD zeigt inoffizielles Render-Modell

Laut Brad Sams von Thurrot verfügt die Xbox Series X über zwei USB-A-Anschlüsse auf der Rückseite (SuperSpeed), Ethernet, einen einzigen HDMI-Anschluss, einen optischen Audioausgang und einen Stromanschluss. Auf der Vorderseite der Konsole soll es hingegen einen USB-Port geben.

Vor allem die Verwendung von USB-A-Anschlüssen und nur einem HDMI-Port könnte die interessanteste Info an dieser News sein. Schließlich verfügt die Xbox One über zwei HDMI-Anschlüsse, weshalb es seltsam erscheint, dass Microsoft hier scheinbar einen Schritt zurückgeht. Die Verwendung von USB-A-Ports erscheint ebenfalls recht ungewöhnlich, bedenkt man, dass sowohl der Xbox Elite Wireless Controller Series 2 als auch der Xbox Adoptive Controller USB-C verwendet.

The Ports on the Xbox Series X https://t.co/RkjUYmIiPI



Step aside AMD, these are the real deal. pic.twitter.com/zx92xwdUMk