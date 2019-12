Xbox Series X - Konsole wird schon jetzt mit Xbox SeX abgekürzt

Phil Spencer enthüllte im Rahmen der The Game Awards 2019 überraschend die neue Xbox Scarlett, die den offiziellen Namen Xbox Series X erhalten hat. Warum diese Bezeichnung nun zu Gelächter in der Gaming-Community führt und welche Memes in diesem Kontext entstanden sind, erfahrt ihr hier.

Es ist wohl die geilste Konsole der Welt: Die Xbox Series X. Warum? Nun ja, in Twitter-Kreisen flüstert man sich, es hätte etwas mit der erotischen Abkürzung der Konsole zu tun. Oder wie würdet ihr den neuen Kosenamen Xbox SeX in diesen Beitrag einführen?

Xbox SeX Sells

Ob es nun Absicht seitens der Entwickler war oder das Unterschätzen der kreativen Gedankengänge von Social Media-Nutzern, feststeht: Die neue Microsoft-Konsole polarisiert. Denn auf den The Game Awards 2019 wurde nicht nur das neue säulenartige Design enthüllt, sondern ebenso der für Diskussionen sorgende Name.

Womöglich hat man es auf die Erfindung des Kurznamens der Xbox Series X durchaus angelegt und den zugehörigen Webeslogan „Fastest. Most powerful.“ ebenso bewusst gewählt. Zumindest können kreative Menschen sich nun selbst überlegen, wie man diese Worte in Vereinigung mit der Xbox SeX deuten soll.

Interessant wäre es, ob sich dieses Kürzel für die Konsole etabliert und demnächst ausschließlich mit der Bezeichnung Xbox SeX gearbeitet wird. Die Variante SeXbox steht übrigens ebenfalls zur Wahl. Vielleicht wird damit auch direkt eine weitere Konsolengeneration angedeutet, denn natürlich denkt jeder sofort an die Sechs als Zahlwort. Schaut euch auf jeden Fall an, welche zweideutigen Meinungen und Memes auf Twitter zur neuen Konsole bereits existieren.

Xbox Series X, yeah okay, sure, that’s great. But no one is talking about the most important thing. It’s the XboxSeX. We have a SEXBOX — Jeff Martin - Commissions Open (@JeffMartinDraws) December 13, 2019

XboXseX



Just call it the XXX — Fæqueen Aurnia (@AurniaF) December 13, 2019

Not gonna lie, pretty hyped for the XBoxSeX wait what!? — Eric Balistrieri (@EricBalistrieri) December 13, 2019