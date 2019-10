Xbox Scarlett - Virtual Reality-Zubehör möglicherweise in Arbeit

Könnte für die kommende Microsoft-Konsole Xbox Scarlett ein umfangreiches Virtual-Reality-Set erscheinen? Die Patent-Entdeckung eines Twitter-Nutzers gewährt uns womöglich einen ersten Blick darauf.

Wie Twitter-Nutzer WalkingCat nun entdeckte, könnte die Next-Gen-Konsole Xbox Scarlett mit einer Weiterentwicklung des Xbox Kinect-Systems erscheinen. Wie das von Microsoft aufgegebene Patent preisgibt, könnte es sich dabei um ein komplexes VR-Set handeln.

Xbox Scarlett Alles, was ihr über die Next-Gen-Konsole wissen müsst

Ein VR-System für die Xbox Scarlett

Mit einer Begrenzungsmatte, einem Stift und Motion Controllern könnte die neue Konsole aus dem Hause Microsoft demnächst die virtuelle Realität neu erfinden. Zumindest lassen dies die Skizzen des Patent-Dokuments vermuten, das bereits im Frühjahr letztes Jahres eingereicht, jedoch erst jetzt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde.

Hierbei ist natürlich nicht gesichert, dass dieses Patent für die Xbox Scarlett vorgesehen ist, zumal sich Microsoft bereits eher weniger positiv zu VR geäußert hat. Gleichzeitig ist Xbox-Chef Phil Spencer durchaus positiv demgegenüber eingestellt und die Darstellungen in dem Patent lassen offensichtliche Verbindungen zu. Dennoch könnte das Vorhaben in der Entwicklungsphase ebenso gut gescheitert sein.

Was uns mit dem Erscheinen der Xbox Scarlett im Winter 2020 tatsächlich erwartet und ob wir eine ausgeklügelte VR-Erfahrung für die Next-Gen-Konsole erwarten können, steht bisher noch in den Sternen. Bis dahin könnt ihr das Mircosoft-Patent in seinen Einzelheiten erforschen und selbst mutmaßen, an welcher Hardware da gebastelt wird.

Xbox Scarlett Fokus auf Framerate statt Grafik?