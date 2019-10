Xbox Scarlett - Sämtliche Xbox One-Controller sind kompatibel

Das Thema Abwärtskompatibilität nimmt bei Microsofts Next-Gen-Konsolen einen hohen Stellenwert ein. Wie jetzt bekannt wurde, geht diese aber weit über die eigentlichen Spiele hinaus und so können alle Controller der aktuellen Konsolengeneration weiterverwendet werden.

Rund ein Jahr müssen wir uns noch gedulden bis mit der Xbox Scarlett die Next-Gen-Konsole aus dem Hause Microsoft erscheint. Wie Microsoft jetzt noch einmal klargestellt hat, ist die Abwärtskompatibilität ein wichtiges Thema und die erstreckt sich weit über die eigentlichen Spiele hinaus.

Xbox Scarlett Virtual Reality-Zubehör möglicherweise in Arbeit

Alle Controller können weiterverwendet werden

Auf Twitter machte James Shields, Product-Manager für Xbox-Zubehör bei Microsoft, eine interessante Aussage bezüglich der Verwendung von Xbox One-Controllern auf Xbox Scarlett.

Demnach können sämtliche Controller der aktuellen Konsole problemlos mit dem neuen System verbunden und weiterverwendet werden. Das betrifft nicht nur den neuen Xbox Elite Wireless Controller Series 2, der am 04. November erscheinen wird, sondern sämtliche Gamepads – von der ursprünglichen Standard-Variante bis hin zur Neuauflage inklusive Bluetooth sowie die erste Version des Xbox Elite Wireless Controllers.

Auch der einzigartige Xbox Adaptive Controller wird dank Bluetooth- und USB-C-Konnektivität einfach weiterverwendet werden können.

Xbox Scarlett 4K und 120 FPS sind das erklärte Ziel für Microsoft

Wer also plant, in etwa einem Jahr von der Xbox One zur Xbox Scarlett zu wechseln, muss kein neues Zubehör kaufen. Die Xbox Scarlett soll zum Weihnachtsgeschäft 2020 erscheinen und wird Spiele in 4K-Auflösung mit 120 FPS darstellen können. Neben Halo: Infinite als Starttitel sind bisher keine weiteren Spiele für die neue Konsole offiziell bestätigt worden.