Xbox Scarlett - PS5 versus Xbox Scarlett: Konkrete Aussage über Leistungsfähigkeit der Konsolen noch nicht möglich

Sowohl Microsoft als auch Sony werden aller Wahrscheinlichkeit nach im kommenden Jahr ihre neue Konsole auf den Markt bringen. Und obwohl es zur Xbox Scarlett sowie zur Playstation 5 bisher lediglich Auszüge aus den Hardware-Specs gibt, diskutieren viele Fans bereits eifrig darüber, welches Gerät leistungstechnisch die Nase vorn haben wird. Deutlich zu früh, wie Mortal-Kombat-Schöpfer Ed Boon meint.

Welche Konsolenreihe ist die Bessere? Sony mit ihrer Playstation oder Microsofts Xbox? Eine Frage, die sich Käufer der Geräte stellen, seit die beiden Konzerne im Wettkampf um die Gunst der Spieler stehen. Klar, dass dies mit der Ankündigung von Playstation 5 und Xbox Scarlett nicht geringer geworden ist. Ganz im Gegenteil, obwohl noch recht wenig über die Next-Gen-Konsolen bekannt ist, möchten einige Fans schon jetzt deutliche Vorteile auf Seiten von Sony sehen.

Playstation 5 versus Xbox Scarlett

In vielen Foren wird die Playstation 5 seit geraumen Tagen als das leistungsstärkere Gerät bezeichnet, obwohl es definitiv zu wenige Informationen gibt, um die Konsolen direkt miteinander vergleichen zu können. Manch einer bezieht sich dabei auf angebliche Hardware-Specs der Devkits, die wiederum nicht stellvertretend für das fertige Produkt stehen.

Xbox Scarlett Was ich mir von der Next-Gen-Konsole erhoffe

Welches Gerät im Krieg der Konsolen letztendlich die Nase vorn haben wird, kann nur die Zeit beantworten. So sieht es zumindest Ed Boon, Schöpfer von „Mortal Kombat 11“. Dieser zeigt sich auf Twitter überrascht darüber, dass Fans die beiden Spielgeräte miteinander vergleichen, obwohl es noch keine konkreten Angaben über die Hardwarespezifikationen gibt.

„Xbox Scarlett ist leistungsstärker als die PS5. Die Playstation 5 ist leistungsstärker als die Scarlett. Wie? Wie kann irgendwer voller Selbstvertrauen solche Aussagen tätigen, ohne jemals mit der finalen Hardware der Geräte gearbeitet zu haben?"

Für seinen Post erhielt Bloom eine Menge Zuspruch. Schließlich liegen in der Tat bis zum heutigen Tag nur Auszüge zu den Specs von Playstation 5 und Xbox Scarlett vor. Und mögliche Devkits der Entwickler können ebenfalls schwerlich miteinander verglichen werden, da diese Geräte nicht das fertige Produkt repräsentieren. Wer tatsächlich die Nase vorn hat, erfahren wir also wahrscheinlich erst in den nächsten Monaten, wenn weitere Details zur Hardware bekannt gegeben werden.

Die Leistung der Next-Gen

Scarlett ist lediglich der Projektname von Microsofts neuer Konsole und kann sich bis zum Release noch ändern. Die Hardware basiert auf der AMD Navi und Zen 2-Architektur, was die hardwareseitige Unterstützung von Raytracing ermöglichen soll. Der verbaute Speicher ist vom Typ GDDR6. Außerdem wird das Gerät über eine intern verbaute SSD verfügen.

PlayStation 5 Zehn Launch-Titel, die ich mir für die Next-Gen-Konsole wünsche

Laut Hersteller sind Auflösungen bis zu 8K möglich und eine Bildwiederholungsrate von bis zu 120 fps. Erstmals im Konsolenumfeld sollen variable Frequenzen explizit unterstützt werden. Microsoft berichtet zudem von der vierfachen Rechenleistung der Xbox One X.

Die Playstation 5 hat noch keinen offiziellen Releasetermin, doch gehen Experten davon aus, dass das Gerät ebenfalls im vierten Quartal 2020 auf dem Markt erscheinen wird. Bei dem Prozessor wird auf eine Variante der dritten Generation der AMD-Ryzen-Serie mit 8 Kernen und einer 7nm-Zen-2-Mikroarchitektur gesetzt. Die Grafikkarte basiert hingegen auf der AMD-Radeon-Navi-Serie, welche bis zu 8K-Auflösung ermöglicht und, wie die Scarlett, Raytracing unterstützt.

Ob es einen Nachfolger der Playstation VR geben wird, ist noch nicht bekannt, jedoch soll die PS5 vollständig mit der Playstation 4 rückwärtskompatibel sein.