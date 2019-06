Xbox Scarlett - Phil Spencer: Es gibt noch kein finales Design

Das finale Design der Xbox Scarlett steht derzeit noch nicht fest, weshalb man es auf der E3 nicht der Öffentlichkeit präsentieren wollte. Die kommende Konsole wird laut Phil Spencer aber eine „cool aussehende 'neue' Sache“.

Bislang gibt es nur wenige Infos zur kommenden Microsoft-Konsole. Neben einigen technischen Spezifikationen gaben die Verantwortlichen während ihrer E3-Pressekonferenz lediglich das kommende Jahr als Release-Termin an. Entsprechend müssen wir uns also noch ein wenig in Geduld üben, ehe wir weitere Details zur Xbox Scarlett präsentiert bekommen.

Neben dem letztendlichen Preis dürfte für viele Spieler vor allem das Design der Next-Gen-Konsole interessant sein. Denn weder zur PlayStation 5 noch zur Xbox Scarlett gab es bis jetzt Bilder zu sehen.

PlayStation 5 Preis der PS5 und Xbox Scarlett könnte bei 400 US-Dollar liegen

Es gibt noch kein finales Design

Phil Spencer, seines Zeichens Leiter der Konsolenabteilung bei Microsoft, verriet in einem Interview mit den Kollegen von Twinfinite, dass er das Design der neuen Xbox bereits kenne:

„Ich weiß, wie es aussehen wird. Ich denke, es ist eine cool aussehende 'neue' Sache die interessant sein wird, aber wir haben die endgültige ID [Industrial Design] noch nicht fertiggestellt, deshalb werden wir keine halbfertige ID zeigen und sagen: 'So wird es aussehen'. “

„Wir werden damit noch warten, weil es nicht wirklich wichtig für die Kaufentscheidung ist. Genau wie beim Namen. Ich hoffe, dass sich keiner für das Produkt aufgrund des Namens entscheidet.“

Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird Microsoft die Konsole erst auf der nächsten E3 im kommenden Jahr mit allen wichtigen Infos und Details vorstellen.