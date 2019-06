Xbox Scarlett - Oder doch Xbox 2? Microsoft kennt den Namen selbst noch nicht

Xbox Scarlett, Xbox 2, Xbox 720 oder vielleicht ausgeschrieben Xbox Two? Microsoft ist sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Klaren über den finalen Namen der Next-Gen-Konsole.

Die nächste Konsole lautet vorerst Project Scarlett. Dass es sich lediglich um den Projektnamen handelt, haben sich sicherlich alle bereits gedacht. Allerdings könnte man eventuell davon ausgehen, dass Microsoft den Namen für das fertige Produkt bereits kennt. Doch wie es aussieht, ist dies wohl nicht der Fall.

Xbox Scarlett Was ihr über die Next-Gen-Konsole wissen müsst und was wir noch wissen wollen

Name steht nicht fest

Nach der Xbox erschien die Xbox 360. Die Xbox One sorgte für wenig Probleme und von der Xbox One S mal abgesehen, wurde es ab diesem Zeitpunkt mit der Xbox One X schon etwas holprig. Ein wenig eingängiger darf es da schon sein. Wird die Konsole also Xbox 2 respektive Xbox Two lauten? Oder einen gänzlich anderen Namen tragen? Der Prozess der Namensfindung soll noch gar nicht gestartet sein, wie Phil Spencer kürzlich zu verstehen gab.

Gegenüber Giant Bomb gab er zu verstehen, dass er den Namen nicht wisse:

„Ehrlich gesagt weiß ich den Namen nicht. Wir haben noch nicht einmal eine Liste mit Namen.“

Laut Spencer sei das Team noch nicht in der Phase, in der das Projekt den finalen Namen erhielte. Sie kümmern sich eher um den finalen Schliff, der die technische Seite betrifft. Demnach sei Project Scarlett nicht der finale Name. Und ein finales Design gibt es laut Spencer ebenfalls noch nicht.

Einige Branchenkollegen gehen davon aus, dass die neue lediglich Xbox heißen könnte, da Microsoft den Namen in Zukunft noch mehr als Plattform etablieren möchte. In diesem Szenario würde weniger die eigentliche Hardware dahinter eine Rolle spielen. Womöglich kommen sie zwecks Marketing aber noch auf eine bessere Idee? Wir werden sehen.

Xbox Scarlett XXL Inside Xbox-Episode könnte neue Infos enthüllen

Was meint ihr, wie könnte die Konsole heißen oder wie würdet ihr sie benennen? Schreibt es gerne unterhalb in die Kommentare. Wir sind auf euren kreativen Output gespannt.