Xbox Scarlett - Microsoft sieht einen klaren Vorteil gegenüber der PS5

Wir nähern uns dem Jahr 2020 und damit der Veröffentlichung der Next-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Scarlett. Beide Unternehmen sind natürlich von ihrer Konsole überzeugt, doch Microsoft denkt, dass sie bei einem Punkt deutlich besser abschneiden als Sony.

In den letzten Monaten erreichten uns viele Gerüchte, Leaks und reichlich bestätigte Informationen zu den nächsten Konsolen von Microsoft und Sony. Beide Unternehmen haben viel Zeit und Mühe in ihre Projekte gesteckt und immer wieder tauchen Vergleiche zu beiden Konsolen auf, die Richtung Winter 2020 erscheinen sollen.

Xbox Scarlett Laut Xbox-Chef Spencer liegen noch mehrere Konsolengenerationen vor uns

Microsoft und Sony kommen ihren Fans mit der Abwärtskompatibilität und zahlreichen Verbesserungen zu den Vorgängermodellen ordentlich entgegen, doch Microsoft sieht einen anderen, ganz klaren Vorteil gegenüber der PlayStation 5 von Sony.

Hauseigene Spiele

Microsoft ist davon überzeugt, dass Scarlett wohl mit der bisher größten Xbox-Spielebibliothek auftrumpfen kann. Wer in die Xbox-Marke investiert, soll sich sicher sein können, dass auch ältere Inhalte mit Project Scarlett ausgeführt werden können, ohne ein anderes Betriebssystem zu booten und ohne dass ein anderes API-System vonnöten ist.

Grounded Neues Spiel der Fallout: New Vegas-Macher fokussiert Koop-Survival

Die größte Stärke sieht das Unternehmen allerdings in ihren hauseigenen Spielen. Derzeit sollen 15 eigene Studios aktiv an verschiedenen Projekten für die Konsole arbeiten, denn Microsoft strebt ab 2020 an, alle drei bis vier Monate ein eigenes Spiel zu veröffentlichen. Die Titel Grounded und Bleeding Edge sollen bereits ab dem ersten Tag der Next-Gen-Konsole zur Verfügung stehen.