Xbox Scarlett - Laut Xbox-Chef Spencer liegen noch mehrere Konsolengenerationen vor uns

Laut Xbox-Chef Phil Spencer liegen noch mehrere Konsolengenerationen der Xbox vor uns. Trotzdem werden Streaming- und Abonnement-Dienste in den nächsten Jahren immer wichtiger.

Schaut man sich den Xbox Games Pass oder das kommende Streaming-Angebot Projekt XCloud an, könnte man meinen, dass sich Microsoft auf den Übergang von herkömlichen Spielekonsolen hin zu Abonnement-Diensten und Streaming vorbereitet.

Doch das ist derzeit noch nicht der Fall und wird es laut Microsoft auch in den nächsten Jahren nicht sein. Denn neben diesen neuen Angeboten für alle Spieler, befindet sich außerdem die Next-Gen-Konsole Xbox Scarlett in den Startlöchern.

In einem Gespräch mit The Verge sprach Xbox-Chef Phil Spender darüber, dass es außerdem noch weitere Konsolengenerationen der Xbox geben wird. Und deshalb geht man bei Projekt Scarlett All-In.

Xbox Scarlett Sämtliche Xbox One-Controller sind kompatibel

Um sicherzustellen, dass sich die Xbox Scarlett auszahlen wird, verbraucht die kommende Microsoft-Konsole laut Spencer derzeit weniger Strom als die Xbox One, die teurer als die PS4 war, aber weniger leistungsstark.

„Ich würde sagen, eine Erkenntnis der Xbox One-Generation ist, dass wir in Bezug auf Leistung oder Preis nicht auf der falschen Position sind“, sagte Spencer in dem Interview. „Wenn sie sich an den Anfang dieser Generation erinnern, waren wir hundert Dollar teurer und ja, wir waren weniger leistungsstark [als die PS4]. Und wir haben Project Scarlett mit diesem fühgrenden Team und dem Ziel gestartet, Markterfolg zu erzielen.“