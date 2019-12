Xbox Scarlett - Gerücht: Disc-lose Variante der Next-Gen-Konsole weiterhin geplant

Mit der Next-Gen-Konsole Xbox Scarlett will Microsoft sein Augenmerk auf 4K und bis zu 120 Hz legen. Neben einer Variante mit Blu-ray-Laufwerk ist seit Längerem eine leistungstechnisch abgespeckte Version ohne Disc-Drive im Gespräch. Neuerliche Gerüchte bekräftigen dies.

In rund einem Jahr erscheinen mit PlayStation 5 und Xbox Scarlett zwei Konsolen der nächsten Generation. Microsoft setzt dabei auf einen Zen-2-basierten Prozessor und einen Navi-Grafikchip aus dem Hause AMD und will neben 4K bei bis zu 120 Hz auch auf Echtzeit-Raytracing setzen.

Schon länger wird spekuliert, dass neben einer Variante mit Blu-ray-Laufwerk ein Disc-loses, also rein auf Download-Spiele setzendes Exemplar geplant sei. Laut den Kollegen von Kotaku seien nun erste Entwickler mit der als Project Lockhart betitelten, abgespeckten Xbox Scarlett in Berührung gekommen.

SSD und PS4-Pro-Leistung für Disc-lose Xbox Scarlett?

Nicht näher genannte Spielemacher sollen gegenüber Kotaku erklärt haben, dass Project Lockhart genau wie die klassische Xbox Scarlett über ein Solid-State-Drive verfügen werde – kürzere Ladezeiten wären also garantiert. Hinsichtlich der zu erwartenden Grafik-Performance wird die Disc-lose Konsole in etwa auf dem Niveau einer PlayStation 4 Pro gesehen. Die CPU sei darüber hinaus leistungsfähiger als die Prozessoren in aktuellen Konsolen.

Während die optimale Kombination aus Auflösung und Ziel-Framerate bei der klassischen Xbox Scarlett 4K (3840 x 2160 Pixel) und 60 fps (wie beschrieben sind technisch auch 120 Hz möglich) lautet, peile Microsoft für Project Lockhart WQHD (2560 x 1440 Pixel) bei 60 fps an.

Wenn sich Gerüchte derart hartnäckig über längere Zeit halten, ist in der Regel etwas dran. Es wäre in diesem Fall zu erwarten, dass Project Lockhart ebenso Gebrauch vom Xbox Game Pass und von dem geplanten Spiele-Streaming-Dienst xCloud aus dem Hause Microsoft machen wird.