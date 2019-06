Xbox Scarlett - Gerüchteküche - Nur noch eine Next-Gen-Konsole geplant?

Unter dem Namen Project Scarlett wurde die nächste Xbox-Generation von Microsoft auf der E3 2019 vorgestellt. Diese bringt zahlreiche Next-Gen-Features wie 8K-Gaming oder Raytracing mit sich. Ursprünglich besagten die Gerüchte, dass es neben diesem High-End-Modell aber auch noch günstigere Alternativen geben könnte.

Das soll sich aber nun geändert haben, wie Microsoft-Insider Klobrille auf Twitter verrät. Demnach hätte sich das Unternehmen entschieden, die Strategie der zwei Konsolen zunächst auf Eis zu legen und die Next Gen nur mit Xbox Scarlett zu starten.

There are more and more reports coming in that the leaked next-gen Xbox two SKU strategy is put on hold for now and Microsoft might go into next-gen with one SKU. I have no updates on this other than the fact that yes, obviously 1 1/2 years before release plans can change.