Xbox Scarlett - 4K und 120 FPS sind das erklärte Ziel für Microsoft

Langsam aber sicher nehmen die Next-Gen-Konsolen Form an. Nachdem Sony zuletzt neue Informationen zur PlayStation 5 verkündet hat, meldet sich jetzt Microsoft zu Wort, die den Fokus erneut auf die Framerate und Spielbarkeit ihrer Titel legen.

Rund ein Jahr dauert es noch, bis mit der Xbox Scarlett die Next-Gen-Konsole aus dem Hause Microsoft an den Start geht. Jetzt äußerte sich Aaron Greenberg, General Manager of Marketing for Xbox Games, in einem Interview zur Power der neuen Konsole.

Xbox Scarlett Raytracing dank dedizierter Hardware möglich

Xbox Scarlett mit 4K-Auflösung und 120 FPS

In der neuen Ausgabe des Official Xbox Magazine kam Greenberg auf die Xbox Scarlett zu sprechen. Konkrete Details zur Hardware und den technischen Möglichkeiten nannte er zwar nicht, das Upgrade der CPU, das die Next-Gen-Konsole erfahren habe, solle auf dem Konsolenmarkt allerdings für ein neues Spielgefühl sorgen:

„Ja, wir können 4K machen. Aber wir schaffen auch 120 FPS. Diese Leistungsfähigkeit ist etwas, dass Leute heutzutage nicht bekommen.“

Ein neues Spielgefühl

Zumindest auf dem Konsolenmarkt hat Greenberg damit Recht. Auf den aktuellen Konsolen sind derzeit 30 FPS noch der Standard, konstante 60 Bilder pro Sekunde schaffen nur die leistungsfähigeren Varianten und das bei Weitem nicht in jedem Spiel.

Gerade schnelle Spiele wie Shooter oder Racer profitieren enorm von einer höheren Framerate. Ein Bonus, in dessen Genuss bislang nur PC-Spieler kamen.

Xbox Scarlett Was ich mir von der Next-Gen-Konsole erhoffe

Wie wir bereits wissen, setzt die Xbox Scarlett – genau wie die PS5 – auf eine AMD Ryzen Zen 2 CPU. Zudem sind beide Konsolen in der Lage, eine maximale Auflösung von 8K auszugeben. Erscheinen werden die beiden Next-Gen-Konsolen im Weihnachtsgeschäft 2020.