Xbox One - PUBG und PES 2019 aktuell kostenlos verfügbar

Im Xbox Store könnt ihr euch zwei neue Gratis-Spiele sichern. Aktuell können PUBG und PES 2019 kostenlos heruntergeladen werden.

Spieler auf der Xbox One dürfen sich über zwei neue Geschenke freuen: Der Battle Royale-Shooter PUBG und die Fußballsimulation PES 2019 können derzeit kostenlos im Microsoft Store heruntergeladen werden.

Alle Spieler mit sowie ohne eine Gold-Mitgliedschaft dürfen PUBG und PES 2019 vom 9. bis zum 11. November (Pacific Standard Time: 08. bis zum 11. November) kostenlos auf ihrer Xbox One und Xbox One X spielen.

Gratisspiele im Microsoft Store

Microsoft möchte mit dieser Aktion anscheinend auf das Event X018 hinweisen, das am kommenden Wochenende in Mexiko City stattfindet. Die Verantwortlichen haben hierfür bereits große Neuigkeiten angekündigt, die den Battle Royale-Shooter betreffen. Möglicherweise handelt es sich bei dem Gratis-Angebot also um eine Werbeaktion, um kurz vor dem Event noch neue Spieler für den Titel zu gewinnen.

Diese Neuigkeiten könnten die geleakte Schneekarte „Insel Dihor“ sowie den Conquest-Modus betreffen. Nichtsdestotrotz solltet ihr bei Interesse nicht zögern und euch PUBG, sowie PES 2019 kostenlos im Microsoft Store sichern.