Xbox One - Neues Modell ohne Laufwerk kurz vor dem Release?

Eine Xbox One ohne Laufwerk wurde schon mehrfach angedeutet. Jetzt verdichten sich die Gerüchte, dass die neue Digital-Konsole schon kurz vor der Veröffentlichung steht. Die Xbox One S All-Digital Edition könnte schon in Kürze erscheinen.

Schon vor geraumer Zeit machten die Gerüchte um eine rein digitale Xbox One-Konsole die Runde, die ohne Laufwerk, dafür aber zu einem günstigeren Preis daherkommen soll. Wie WindowsCentral jetzt erfahren haben will, steht die Konsole unter dem Namen Xbox One S All-Digital Edition bereits kurz vor der Veröffentlichung.

Xbox One Neues Modell ohne Laufwerk für 2019 geplant?

Xbox One S ohne Laufwerk schon im Mai 2019?

Bereits im November berichtete der normalerweise gut informierte Brad Sams von Thurrott über eine Xbox One-Konsole ohne Laufwerk, die noch in diesem Jahr erscheinen sollte. Jetzt verdichten sich die Gerüchte um die Hardware unter dem Codenamen Xbox Maverick, die möglicherweise schon bald erscheinen könnte.

So will die Website WindowsCentral unter Berufung auf nicht näher genannten Quellen erfahren haben, dass die entsprechende Konsole bereits kurz vor der Veröffentlichung steht.

Noch vor der Veröffentlichung der Xbox Scarlett, die für das kommende Jahr vorausgesagt wird, könnte Microsoft demnach die neue Xbox One S All-Digital Edition an den Start bringen. Laut WindowsCentral sollen Vorbestellungen der neuen Konsole bereits im April entgegengenommen werden, eine weltweite Veröffentlichung sei für Mai 2019 geplant.

Damit will Microsoft vor dem Start der neuen Konsolengeneration testen, wie eine rein digitale Konsole bei Spielern ankommt. Mittlerweile boomt das Geschäft mit Digitalverkäufen und mit dem „Xbox Game Pass“ und „Project xCloud“ ist der Konzern bereits gut aufgestellt.

Der Verzicht auf ein optisches Laufwerk hätte für Spieler einen weiteren Vorteil. So soll die Xbox One S All-Digital Edition die bisher günstigste Microsoft-Konsole markieren, die Rede ist von einem Preisnachlass von bis zu 100 Dollar gegenüber der Standard-Variante.

Einen genauen Preis gibt es laut WindowsCentral allerdings ebenso wenig, wie Informationen über Design-Veränderungen der Konsole – immerhin könnten die Abmessungen der Hardware durch den Verzicht auf ein Laufwerk deutlich schrumpfen.

Weiter heißt es, dass Microsoft zusätzlich eine Fortnite-Konsole im Design des Battle-Royale-Shooters plane. Ob es sich dabei um die Xbox One S oder die leistungsfähigere Xbox One X handele, sei allerdings unklar.

Xbox 2 Was ich mir von der Next-Gen-Konsole erhoffe

Denkbar wäre, dass Microsoft die neuen Konsolen im Rahmen der GDC 2019 ankündigt, die vom 18. bis 22. März in San Francisco stattfindet.