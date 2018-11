Xbox One - Neues Modell ohne Laufwerk für 2019 geplant?

Noch vor dem Start der neuen Konsolengeneration könnte Microsoft eine weitere Xbox One auf den Markt bringen. Insider sprechen von einer Konsole ohne optisches Laufwerk. Kommt das günstige Download-Modell bereits Anfang 2019?

Downloadspiele sind auf dem Vormarsch, doch obwohl viele Spieler ihre Games noch immer bevorzugt auf Disc kaufen, könnte Microsoft Anfang 2019 ein neues Modell der Xbox One ohne optisches Laufwerk veröffentlichen. Das will Industrie-Insider Brad Sams unter Berufung auf interne Quellen erfahren haben.

Günstiges Einsteigermodell ohne Laufwerk

Während PC-Spieler dank Steam und Co. ihre Games größtenteils digital erwerben, bevorzugen Konsolenspieler noch immer eher das klassische Retail-Modell. Doch mit Modellen wie dem Xbox Game Pass oder PlayStation Now sowie den regelmäßigen Angeboten in den digitalen Stores befinden sich Spiele-Downloads auch hier auf dem Vormarsch.

Laut Sams soll Microsoft bereits für Anfang 2019 den nächsten Schritt planen und dann eine Xbox One-Konsole ohne optisches Laufwerk anbieten. Dabei soll es sich um eine überarbeitete Variante der Xbox One S handeln, die sich mit einem günstigen Preis vor allem an Einsteiger und Digital-Käufer richtet. Derzeit ist von knapp 100 Euro weniger die Rede, als für die normale Xbox One S fällig werden.

Für Besitzer zahlreicher Retail-Spiele soll Microsoft außerdem eine Aktion planen, bei der die Spiele bei ausgewählten Microsoft-Partnern abgegeben und in digitale Codes umgetauscht werden können. Ihr würdet also eure gekauften Spiele weiterhin behalten.

Xbox 2 Neue Konsole in Arbeit, Entwicklung offiziell angekündigt

Die Zielgruppe für die neue Konsole sollen vor allem Einsteiger sein, die kostengünstig in die Welt der Konsolenspiele eintauchen wollen. Denkbar wäre auch, dass Microsoft anhand der laufwerklosen Xbox One das Interesse der Spieler für die neue Konsolengeneration testet. Denn ob die Xbox Scarlett oder Xbox 2 ein optisches Laufwerk besitzen wird, ist derzeit noch unklar.

Geht man tatsächlich davon aus, dass die neue Konsole günstiger angeboten wird, könnte der Verkaufspreis bei knapp 100 Euro liegen. Was haltet ihr von dem Gerücht? Wäre eine Konsole ohne optisches Laufwerk zu einem günstigeren Preis für euch eine Alternative oder bevorzugt ihr Spiele noch immer auf Disks?