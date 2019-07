Xbox One - Insider-Programm bringt neues Home-Menü und andere Spracheingaben

Das Insider-Programm der Xbox One geht erneut mit einigen coolen Features an den Start, die für den normalen User erst in einiger Zeit veröffentlicht werden. Dieses Mal will Microsoft einen einheitlichen Home-Screen schaffen und die Spracheingabe auf der Konsole vereinfachen.

Auf der Xbox One gibt es das sogenannte Insider-Programm, mit dem ausgewählte User schon weit vor dem Launch eines neuen Features einen Blick darauf werfen können. So ergibt sich wichtiges Feedback für Microsoft, bevor sie die Neuheiten für alle anderen Gamer auf der Xbox One veröffentlichen.

Und genau dieses Programm geht nun erneut mit zwei Änderungen an den Start. Diese betreffen vor allem das Home-Menü der Xbox One sowie die Sprachbefehle. Beide Bereiche sollen nun vereinheitlicht werden, damit die User-Erfahrung verbessert werden kann.

Welche Neuerungen bringt das Insider-Programm auf der Xbox One?

Microsoft präsentiert das neue Design des Home-Menüs auf der Xbox One. © Microsoft

Zunächst wird das Design des Home-Screen auf der Konsole verändert. Diese Änderungen basieren auf dem Feedback der Community, wie Microsoft in einem Blog-Beitrag verrät. Das neue Design soll vor allem dafür sorgen, dass die User schneller zu ihren Games gelangen können.

Dabei soll es sich jedoch nur um ein vorläufiges Design handeln, das mit der Hilfe der Spieler verfeinert werden soll. Die zweite Änderung betrifft die Sprachbefehle, mit denen ihr die Xbox One steuern könnt. Diese lassen sich fortan nicht mehr über ein Headset aktivieren.

Stattdessen agiert Cortana nur noch, wenn ihr die entsprechende App über iOS, Android oder Windows ansteuert. Zwar wird dadurch ein Second-Screen-Device zur Pflicht, doch lassen sich durch den cloudbasierten Dienst deutlich mehr Features aktivieren.