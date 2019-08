Xbox One - Inside Xbox: Livestream bringt Neues zu Age of Empires

Die nächste Inside Xbox dürfte spannend werden. Microsoft plant ein riesiges Update bezüglich ihrer Titel und hauseigenen Themen live aus Köln. Es soll sogar Neuigkeiten zu „Age of Empires“ geben.

Das Warten auf Neuigkeiten in Hinsicht auf Age of Empires hat schon bald ein Ende. Microsoft hat offiziell bestätigt, dass es schon morgen Neues zu ihren Produkten geben soll.

Inside Xbox im Livestream ansehen

Falls ihr schon ganz begierig auf neue Infohäppchen bezüglich des RTS-Remakes seid wie wir, dann seid nun beruhigt. Bereits am morgigen Montag, den 19. August 2019 um 17 Uhr deutscher Zeit wird es einen Livestream auf Mixer, Twitch, YouTube, Facebook und Twitter geben. Dieser wird sich ganz um die neuen Spiele und Produkte von Microsoft drehen, darunter fällt unter anderem „Age of Empires“.

Aber wird Age of Empires 4 zu sehen sein? Es ist gut möglich, dass im Livestream nicht nur über das nächste Remake gesprochen wird. Doch der Fokus dürfte klar auf Age of Empires 2: Definitive Edition liegen. HIerbei handelt es sich um eine Remastered-Version von Age of Empires 2, die ähnlich wie der Vorgänger komplett überarbeitet wird. Außerdem ist es denkbar, dass etwas zur Remastered-Version des 3. Ablegers geteilt wird.

Doch nicht nur „Age of Empires“ wird gezeigt. Es wird zudem Neues zu folgenden Microsoft-Themen geben:

In jedem Fall solltet ihr den Xbox-Kanal von Microsoft auf dem Schirm haben, den wir euch nachfolgend einbinden. Seht am besten morgen nochmal vorbei. Ihr könnt euch den Stream natürlich auch ganz entspannt bei uns ansehen. Und falls ihr in Köln seid, dann öffnet Microsoft sogar das Gloria-Theater für euch, wo die Veranstaltung stattfindet. Mehr dazu erfahrt ihr hier.

