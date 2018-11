Xbox One - Gerüchte deuten auf große Ankündigungen hin

Am kommenden Wochenende steigt der X018-Event in Mexiko City. Neue Gerüchte und Leaks deuten auf große Ankündigungen auf der Xbox-Fanmesse hin. Microsoft soll die Übernahme eines weiteren Studios bestätigen.

Microsoft scheint auf dem X018-Fan-Event, das am Wochenende in Mexiko City stattfindet, Großes für die Xbox One zu planen. Darauf deuten zumindest neue Gerüchte und Leaks von Insidern hin, die einige spannende Neuigkeiten für Xbox-Spieler prophezeien.

PUBG Microsoft verspricht große Neuigkeiten

Erweiterung zu Forza Horizon 4 und neue Studioübernahme?

Wie wir bereits wissen, wird Microsoft auf dem X018-Event am Wochenende große Neuigkeiten für PUBG bereithalten und den ersten DLC zu Shadow of the Tomb Raider in einem Video präsentieren. Auch von neuen Titeln für den Xbox Game Pass und Details zum nächsten Inhalts-Update des Piratenabenteuers Sea of Thieves ist die Rede.

Auf Twitter hat der bekannte Industrie-Insider Klobrille jetzt allerdings weitere Ankündigungen und Überraschungen geleakt, die Microsoft angeblich am Wochenende präsentieren wird.

Neben der offiziellen Bestätigung, dass Sunset Overdrive für den PC erscheint, soll auch die Übernahme eines weiteren Studios bekannt gegeben werden. Ob es sich dabei tatsächlich um die Rollenspiel-Profis von Obsidian Entertainment, werden wir vermutlich am Sonntag wissen.

Insider Klobrille gibt die folgenden Spiele und Ankündigungen für das X018-Event als bestätigt an:

''The Division 2

Crackdown 3

Kingdom Hearts 3

Ori and The Will of The Wisps

Überraschungen für den Xbox Game Pass

Shadow of The Tomb Raider DLC-Präsentation

State of Decay 2 Update

Sea of Thieves Update

Xbox-Spiele, die Maus und Tastatur unterstützen''

Schenkt man der Quelle des Leaks glauben, dürfen wir uns am Wochenende zudem über folgende unbestätigte Ankündigungen freuen:

''Erweiterung zu Forza Horizon 4

Abwärtskompatibilität zur originalen Xbox

Die erste offizielle Präsentation von Battletoads

Bekanntgabe einer weiteren Studio-Übernahme

Vorstellung des neuen Spieles von Ninja Theory

Neuigkeiten zu Gears 5

Sunset Overdrive für den PC''

Forza Horizon 4 Der König der Arcade-Racer ist zurück!

Nicht auf dem Event vertreten sein werden hingegen Halo: Infinite und das neue Open-World-Spiel von Playground Games, das auf der Marke Fable basiert.

Wer den Event verfolgen möchte, hat im Zuge der Inside Xbox-Ausgabe am Samstag, den 11. Juni um 22 Uhr unserer Zeit auf der offiziellen Homepage die Möglichkeit dazu.