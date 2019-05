Xbox One - Geheimnisvoller Teaser mit GoT-Logo: Zusammenhang mit benutzerdefinierten Boxen?

Xbox macht es derzeit spannend. Auf Twitter postete das Unternehmen einen Teaser. Zu sehen ist etwas Stacheliges mit dem Logo vom Haus Targaryen aus „Game of Thrones“. Gibt es einen Zusammenhang mit benutzerdefinierten Boxen?

Game of Thrones ist derzeit in aller Munde und themenbezogene Produkte sprießen sprichwörtlich wie die Pilze aus dem Boden. Für Spieler, die ihre Konsole gern außergewöhnlich mögen, könnte der Teaser von Xbox vielversprechend sein.

Teasert Xbox eine GoT-Box an?

Es ist überhaupt nichts von Microsoft bestätigt und das Produkt in dem Teaser könnte alles sein. Es besteht allerdings eine Ähnlichkeit zu einer aktuellen Promotion zum kommenden Film „Godzilla: King of the Monsters“. Dazu spendiert das Unternehmen derzeit vier benutzerdefinierte Xbox One X-Boxen als Preis eines Gewinnspiels.

Die Konsolen sind wie Mothra, Rodan, Ghidorah und Godzilla modelliert. Der Film, der am 30. Mai 2019 erscheint, basiert auf den Monstern als Titanen, die um die Vorherrschaft kämpfen. Der Film ist eine Arbeit von Regisseur Michael Dougherty. Die Hauptrollen übernehmen Stars wie Millie Bobby Brown (Stranger Things), Vera Farmiga (The Departed) und Charles Dance (Game of Thrones).

And now your wait begins.

Stay tuned. pic.twitter.com/gfnM1vtAEO — Xbox (@Xbox) May 6, 2019

Was denkt ihr? Auf was könnte Xbox mit dem Teaser anspielen? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.