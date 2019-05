Xbox One - Geheimnis gelüftet: Microsoft verlost zwei GoT-Konsolen

Welche Version sagt euch mehr zu? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.

Wenn euch die Nachtkönig-Version mehr zusagt, liked den Post auf Facebook und schon seid ihr mit im Lostopf.

Am Ende handelt es sich bei dem Design sogar um zwei verschiedene Versionen der Konsole. Feuer sowie Eis stehen sich gegenüber und trumpfen mit einer Haus Targaryen- und mit einer Nachtkönig-Version auf.

Microsoft lüftete nun das Geheimnis und stellte über Twitter sowie Facebook zwei Versionen einer Xbox One S All-Digital im GoT-Design vor. Eine Chance auf einen Gewinn könnt ihr euch sichern, indem der Post auf Facebook geliked, beziehungsweise der Post bei Twitter retweetet wird.

Vor wenigen Tagen ging das große Raten los, denn Microsoft hinterließ mit einem mysteriösen Teaser viele Fragezeichen über den Köpfen der Fans. Zu sehen waren darin ausschließlich Flammen und etwas Stacheliges mit dem Logo vom Haus Targaryen aus Game of Thrones .

Kürzlich machte es Xbox mit einem mysteriösen Teaser auf Twitter spannend. In dem kurzen Video wurde scheinbar ein „Game of Thrones“-Produkt gezeigt. Nun wurde das Geheimnis von Microsoft gelüftet. Es geht nicht nur um eine Konsole im GoT-Design, Xbox verlost gleich zwei verschiedene Versionen.

