Xbox One - Controller-Patent zeigt Pad mit Blindenschrift

Microsoft will auf dem Markt für Eingabegeräte weiter expandieren und nach dem ersten erfolgreichen Pad für körperlich eingeschränkte Spieler den nächsten Schritt gehen. Ein weiteres Patent ist aufgetaucht, das einen Xbox-Controller zeigt, der Anzeigen aus dem Spiel in Blindenschrift simultan umsetzen soll.

Ein neues Patent von Microsoft zeigt einen weiteren Controller für die Xbox One, den PC und mobile Geräte, der sich auf blinde oder Spieler mit eingeschränkter Sicht spezialisiert. Die Anzeigen aus dem Spiel sowie Infos, die sich direkt aus dem Gameplay ergeben, sollen so direkt und ohne Verzögerung in Blindenschrift auf der Rückseite des Pads umgesetzt werden.

„Spiele mit komplexer Grafik sind eine Herausforderung für visuell eingeschränkte oder blinde User, da das beigefügte Audio-Feedback die grafischen Eigenheiten nur in einer limitierten Weise durch Screen Reader beschreiben kann. Wenn sich Spiele zusätzlich schnell bewegen, wie etwa bei Kampfspielen, dann kann der Output des Screen Readers zu Lag-Gameplay führen.“ „Obwohl die Gaming-Industrie einige Fortschritte in der allgemeinen Verbesserung der Zugänglichkeit von Spielen gemacht hat, braucht es weiterhin verbesserte Eingabegeräte und Accessoires, die die sehr spezielle Weise verbessern, mit denen visuell eingeschränkte Spieler mit Games interagieren.“

Das Patent wurde im Oktober 2018 von Microsoft eingereicht. Das war einen Monat, nachdem der adaptive Controller herausgebracht wurde, der Spielern mit eingeschränkter Mobilität das Zocken erleichtert. Wann und ob dieses Pad umgesetzt werden kann, ist noch offen.