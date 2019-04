Xbox One - 13-Jähriger tauscht seine Konsole ein, um seiner Mutter zu helfen

Stellt euch vor, ihr habt eine harte Zeit und nichts scheint funktionieren zu wollen. Wie schön ist es dann, ein großes Geschenk zu bekommen, das das Leben in einem Ruck um einiges leichter und schöner macht. Ein Sohn machte seiner Mutter eine große Freude.

Viele Teenager haben kleine Jobs, um sich selbst ihr Taschengeld aufzubessern oder um auf größere Sachen zu sparen. Das ist lobenswert und eine tolle Sache. Der 13-jährige William aus Fernley in Nevada allerdings setzte Himmel und Hölle in Bewegung, um seiner Mutter eine große Freude zu machen.

Williams Mutter hatte eine harte Zeit, voll von Tränen, Zorn, Verwirrung und Herzschmerz und brauchte dringend einen fahrbaren Untersatz. Um das zu ändern, brachte der 13-Jährige viele Opfer und arbeitete hart. Seine Mutter wird ihm diese Herzensgüte und seinen Fleiß wohl nie vergessen.

Harte Arbeit und ein spezieller Tausch

Nicht viele Kinder in dem Alter wären dazu bereit große Opfer zu bringen, um ihren Eltern ein Auto zu kaufen, doch William tat dies. Mit einer Nachbarin traf er eine Vereinbarung. Er würde für sie arbeiten und sich um ihren Garten kümmern und erhält dafür das Auto. Doch nicht nur das. Um sein Ziel zu erreichen, tauschte er auch noch seine geliebte Xbox und seine Videospiele ein.

„Ich finde gerade keine Worte dafür, um auszudrücken, wie ich mich im Moment fühle“, so Krystal June Preston. „Ich bin sprachlos. Mein 13-jähriger Sohn kaufte mir ein Auto. Er hat für diese Frau gearbeitet und das war sein Lohn dafür. Ich dachte, es wäre ein Witz… Nein, ich erhielt die Schlüssel und Papiere für das Auto und ich bin positiv geschockt. Oh mein Gott, es passiert wirklich. Also stiegen wir ins Auto, es startete und weg waren wir“, fuhr sie fort.

Inzwischen wurde für die Familie eine GoFundMe-Seite eingerichtet, durch die bereits fast 5000 US-Dollar gesammelt wurden.

Habt ihr so etwas in der Art schon einmal erlebt oder kennt ihr Teenager, die so etwas für ihre Eltern tun würden? Erzählt es uns gerne in den unteren Kommentaren.