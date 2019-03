Xbox One X - Trade-in bei GameStop: Jetzt nur 199 Euro!

Nur für kurze Zeit können Xbox-Fans zu einem besonders günstigen Preis ihr Upgrade durchführen. Für nur 199 Euro tauscht ihr eure alte Xbox One S gegen eine brandneue Xbox One X ein. Die GameStop-Aktion ist jedoch streng limitiert.

Wer endlich ein ordentliches Konsolen-Upgrade durchführen möchte, sollte bei der neuen GameStop-Aktion teilnehmen. Hier könnt ihr eure alte Xbox-Konsole zum besonders günstigen Preis gegen eine brandneue Xbox One X eintauschen!

Beim Trade-in musst du lediglich eine Xbox One S mit Controller sowie zwei passenden Spielen mitbringen. Anschließend erhältst du eine Xbox One X zusammen mit Tom Clancy's The Division 2 und zahlst nur 199,99 Euro zusätzlich. Regulärer kostet das Bundle 499,99 Euro!

So tauscht du deine Konsole ein

Hier noch einmal als vollständige Anleitung:

Reserviere das Xbox One X 1TB Bundle mit Tom Clancy‘s: The Division 2 gegen eine Zahlung von 199,99 €. Als Bestätigung erhältst du im Store einen Abholschein mit Abholdatum. Bringe bei der Reservierung oder bis zum vereinbarten Abholtermin deine gebrauchte Xbox One S (500GB, 1TB oder 2TB) inklusive Controller und 2 Xbox One Games mit. Konsole, Controller und Spiele müssen den Ankaufsbedingungen entsprechen. Statt eines zweiten Spiels kannst du auch einen weiteren Controller abgeben. Hol deine Xbox One X 1TB inklusive der digitalen Vollversion von Tom Clancy's The Division 2 zum vereinbarten Termin in deinem Store ab.

GameStop Trade-in: Es geht auch anders!

Du kannst übrigens auch andere Konsolen zu verschiedenen Konditionen abgeben, um die Xbox One X zu erhalten. Dazu gehören:

Xbox One mit 2 Spielen für nur 229,99 Euro

PS4 mit 2 Spielen für nur 169,99 Euro

PS4 Slim mit 2 Spielen für nur 159,99 Euro

PS4 Pro mit 2 Spielen für nur 79,99 Euro

Nintendo Switch ohne Spiel für nur 149,99 Euro