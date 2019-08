Xbox Game Pass - Viele neue Spiele für die Flatrate angekündigt

Natürlich drehte sich in der Inside Xbox-Ausgabe auch eine Menge um Microsofts Spieleflatrate Xbox Game Pass. Insgesamt sechs neue Titel haben die Redmonder angekündigt, von denen zwei sogar schon heute erscheinen werden.

Microsoft hat auf der gamescom 2019 neue Spiele für die Flatrate Xbox Game Pass angekündigt. Wir verraten euch, welche Titel euch in den kommenden Tagen erwarten.

Wie Microsoft im Rahmen der Inside Xbox-Ausgabe ankündigte, dürft ihr euch in den kommenden Tagen über sechs neue Spiele für den Xbox Game Pass freuen.

Bereits heute erwarten euch mit dem Actionspiel Devil May Cry 5 und dem 4X-Globalstrategiespiel „Stellaris“ zwei absolute Highlights für den Xbox Game Pass auf Xbox One.

PC-Spieler freuen sich hingegen über die Definitive Edition des Strategie-Klassikers Age of Empires. Bis zum Ende des Monats werden dann zusätzlich Kingdom Come Deliverance (22. August), „Ape Out“ (22. August) und Blair Witch (30. August) der Spieleflatrate hinzugefügt.

Gleichzeitig kündigte Microsoft an, dass die „Age of Empires II: Definitive Edition“ zum Start am 14. November sofort im Xbox Game Pass erscheinen wird.

Die grafisch aufpolierte Fassung flimmert in 4K-Auflösung über den Bildschirm, wird gleichzeitig für PC und Xbox One erscheinen und sogar plattformübergreifende Multiplayer-Partien ermöglichen. Obendrauf spendieren die Macher einen neuen und komplett überarbeiteten Soundtrack sowie brandneue Inhalte: Die letzten Khane mit drei neuen Kampagnen und vier neuen Kulturen.