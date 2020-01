Xbox Game Pass - Das sind die neuen Spiele im Januar 2020

Der Xbox Game Pass von Microsoft wird regelmäßig um weitere Titel erweitert. Alleine am gestrigen Januar, den 23. Januar sind die beiden Spiele „A Plague Tale: Innocence“ sowie „Indivisible“ der virtuellen Spiele-Bibliothek hinzugefügt worden.

Zudem werden am 30. Januar „Sea Salt“ und „Fishing Sim World: Pro Tour“ hinzustoßen. Wir geben euch nachfolgende einen Überblick der Januar-Titel.

Xbox Game Pass

The games have entered the "Coming Soon" phase. it's only a matter of time before they reach their final form, "Available Today"



details: https://t.co/6AdR0YlwH9 pic.twitter.com/jsK6Qzzxiv