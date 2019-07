Xbox Game Pass - Sechs weitere Spiele im Juli für PC und Xbox One enthüllt

Nach acht Titeln in der ersten Monatshälfte hat Microsoft jetzt sechs weitere Spiele enthüllt, die noch im Juli Bestandteil der Spieleflatrate Xbox Game Pass werden. In dieser und der kommenden Woche erwarten euch nochmal jeweils drei Spiele für PC und Xbox One.

Microsoft hat die Xbox Game Pass-Neuzugänge für die zweite Monatshälfte im Juli offiziell angekündigt. Bereits heute und morgen erwarten euch drei Titel für PC und Xbox One, drei weitere folgen in der kommenden Woche.

Xbox Game Pass Die ersten 8 neuen Spiele für Juli 2019 angekündigt

Die weiteren Xbox Game Pass-Spiele im Juli

Bereits zum heutigen Release erscheint das düstere Noire-Adventure „Night Call“ für den PC im Xbox Game Pass. Darin macht ihr euch als Detektiv auf die Spur eines gefährlichen Serienkillers, der in Paris sein Unwesen treibt.

Morgen folgen mit Metal Gear Solid V: The Phantom Pain für Xbox One und dem Wikinger-Taktikspiel „The Banner Saga 3“ für PC und Xbox One zwei weitere Highlights. Damit ist die The Banner Saga-Trilogie endlich vollständig im Xbox Game Pass vertreten.

In der kommenden Woche fügt Microsoft dem Xbox Game Pass dann das Horrorspiel Resident Evil 4, das Prügelspiel „Killer Instinct Definitive Edition“ und das Roguelike-RPG „For the King“ hinzu. Hier noch einmal alle Neuerscheinungen im Überblick:

17. Juli 2019

Night Call (PC)

18. Juli 2019

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (Xbox One)

The Banner Saga 3 (Xbox One und PC)

25. Juli 2019

Resident Evil 4 (Xbox One)

Killer Instinct Definitive Edition (Xbox One und PC)

For The King (PC)

Der Xbox Game Pass schlägt mit rund 10 Euro pro Monat zu Buche und liefert euch Zugriff auf über 100 Spiele. Der Game Pass für PC ist derzeit zum Einführungspreis von 3,99 Euro pro Monat erhältlich. Alternativ steht euch der Xbox Game Pass Ultimate zur Wahl, der für 12,99 Euro im Monat neben der PC- und Xbox One-Variante auch die Xbox LIVE Gold-Mitgliedschaft enthält.