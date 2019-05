Xbox Game Pass - Quest-System in Deutschland gestartet

Amerikanische Abonnenten von Microsofts Spieleflatrate Xbox Game Pass kennen das Quest-System schon länger. Jetzt haben es die Belohnungen endlich nach Deutschland geschafft. Für das Absolvieren bestimmter Herausforderungen winken zusätzliche Belohnungen.

Bereits seit geraumer Zeit können Mitglieder des Xbox Game Pass in den USA Quests absolvieren, um Microsoft-Punkte zu erhalten. Diese können sie dann wiederum im Store in neue Spiele oder Inhalte investieren. Jetzt ist das Quest-System endlich in Deutschland durchgestartet.

Xbox Game Pass Xbox Game Pass Ultimate mit allen Infos offiziell bestätigt

Das Quest-System des Xbox Game Pass

Die Teilnahme am Quest-System des Xbox Game Pass ist dabei denkbar einfach. Wer ein aktives Abonnement der Spieleflatrate besitzt und gleichzeitig am Microsoft Reward-Programm teilnimmt, profitiert von den Belohnungen.

Für bestimmte Aktivitäten oder Herausforderungen in Spielen, die Bestandteil des Xbox Game Pass sind, winken Punkte, die ihr dann in der Rewards-App in neue Spiele, DLCs, Xbox Geschenkkarten, Filme, Apps oder Inhalte investieren dürft.

Der Großteil der Herausforderungen ist dabei eher simpel gehalten. So gilt es beispielsweise in Minecraft, einen Verwüster zu besiegen und schon werdet ihr mit 100 Punkten belohnt. Für einen Erfolg in vier [email protected] winken sogar ganze 400 Punkte.

Mithilfe der Xbox Game Pass-App für iOS und Android könnt ihr nicht nur den Spielekatalog der Flatrate durchforsten, ihr erhaltet zudem einen Überblick über alle aktiven und bereits abgeschlossenen Quests.