Xbox Game Pass - Der Oktober bringt euch noch mehr Games

Was hat der Xbox Game Pass in diesem Monat noch zu bieten? Microsoft hat noch einige Spiele offenbart, über die sich Abonnenten schon bald freuen dürfen.

Der Oktober ist noch nicht zu Ende und so gelangen in diesem Monat noch weitere Games in den Xbox Game Pass. Unter anderem findet „The Outer Worlds“ mit Release in die Flatrate. Ein Blick auf den November wurde uns ebenfalls gewährt.

The Outer Worlds Das bunte Science-Fiction-Rollenspiel in Fallout-Manier im Test

Diese Spiele finden im Oktober 2019 in den Xbox Game Pass

Neben dem Knaller-Neuzugang The Outer Worlds finden noch einige weitere Titel in die Spiele-Flatrate. Dazu gehört auch das aufregende Horrorspiel „Secret Neighbor“. Außerdem können wir uns im November auf das bildschöne Unter-Wasser-Survival-Game Subnautica freuen.

Hier noch einmal alle Neuzugänge in der Übersicht:

Lonely Mountains: Downhill – 23. Oktober

Secret Neighbor: 23. Oktober

MINIT: 24. Oktober

The Outer Worlds: 25. Oktober

Afterparty: 29. Oktober 2019

LEGO Star Wars III: 31. Oktober

Subnautica: 07. November 2019

Was ist der Xbox Game Pass?

Der Xbox Game Pass ermöglicht euch, für einen monatlichen oder jährlichen Betrag mehr als 100 Spiele herunterzuladen und zu spielen. In der Standard-Version werden Game Pass für Konsole und PC allerdings getrennt voneinander behandelt.

Für beide Plattformen existiert dafür der Xbox Game Pass Ultimate, der zu einem monatlichen Preis von 12,99 Euro zusätzlich die Xbox Live Gold-Mitgliedschaft beinhaltet. Mit dem Xbox Game Pass PC erhaltet ihr nicht nur Zugriff auf alle Spiele, sondern zusätzlichen einen Rabatt von 20 Prozent auf alle Titel im Xbox-Store.