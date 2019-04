Xbox Game Pass - Nur für kurze Zeit: 50 Prozent Rabatt auf eure Mitgliedschaft

Nur für kurze Zeit sichert ihr euch den Xbox Game Pass mit einem ordentlichen Rabatt. Eine sechs Monate währende Mitgliedschaft erhaltet ihr derzeit 50 Prozent günstiger.

Eine Mitgliedschaft beim Xbox Game Pass lohnt sich immer, jetzt aber noch mehr: Nur für kurze Zeit könnt ihr sechs Monate lang Mitglied werden und dabei auch noch 50 Prozent sparen.

Im Rahmen der großen Amazon Frühlings-Woche sichert ihr euch ganze sechs Monate für gerade einmal 29,99 Euro. Aber Achtung: Das Angebot ist zeitlich strengstens limitiert!

Mit dem Xbox Game Pass sichert ihr euch alle Exklusivtitel direkt am Start der Veröffentlichung, denn sie allesamt im Abonnement enthalten. Dazu gehören Titel wie Crackdown 3, Forza Horizon 4 und Sea of Thieves.

In der Spiele-Flatrate sind zudem zahlreiche weitere Titel anderer Entwickler enthalten. Dazu gehören Halo 5, Halo: The Master Chief Collection, Deus Ex: Mankind Divided oder Fallout 4.

Ihr wollt noch eine neue Konsole dazu? Aktuell gibt es auch zahlreiche Xbox-Bundles zum besonders günstigen Preis!

