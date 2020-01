Xbox Game Pass - Microsoft verspricht Beständigkeit des Services

PlayStation hat es in den letzten Jahren immer wieder geschafft Xbox in Form von besseren Verkaufszahlen und exklusiverer Software zu schlagen. In dieser Generation hat allerdings Microsoft einen großen Sieg errungen, denn der Xbox Game Pass wird immer beliebter.

Obwohl PlayStation in vielen Punkten die Nase vorn hat, kann Microsoft bereits mit der Beta-Version des Xbox Game Passes überzeugen. Die Nutzerzahlen stiegen, dank des guten Supports des Unternehmens, schnell und rapide – das ist auch kein Wunder, so haben PC- und Konsolenbesitzer dort Zugriff auf zahlreiche Titel und das für einen geringen Preis.

Xbox Game Pass A Plague Tale: Innocence wird in den nächsten Wochen zur Bibliothek hinzugefügt

Die Auswahl beherbergt Indie-Titel sowie aktuelle Top-Titel, die aufgrund einer regelmäßigen Auswechslung auch nicht langweilig werden. Für einen geringen Preis, den man monatlich zahlt, hat man so die Möglichkeit, Spiele ausgiebig zu testen und bei Gefallen zu kaufen. Doch macht Microsoft überhaupt Geld damit?

„Es ist ein Geschäft, das gut läuft“

Viele werden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und kopfschüttelnd behaupten „das kann ja nichts werden“. Diese Erfahrung hat auch schon Xbox-Chef Phil Spencer oft gemacht, er verspricht allerdings, dass dieses Geschäftsmodell durchaus sehr gut läuft und es in der Zukunft weiterhin tun wird.

Left 4 Dead 3 Zombie-Shooter befindet sich laut Valve defintiv nicht in Entwicklung

„Ich kenne Leute, die sagen `Oh, sie verbrennen links und rechts das Geld, um Kunden anzulocken, nur um sie dann später mit höheren Preisen auszutricksen`. Nein, so ein Modell gibt es nicht für uns. Wir fühlen uns gut mit dem Business, das wir gerade betreiben. Wir investieren auf jeden Fall, doch nicht auf einem Weg, der nicht nachhaltig ist. Wir machen Werbedeals – jeder Service wird das tun und das ist ein Geschäft, ein Geschäft, das gut läuft“, so Spencer.

Cyberpunk 2077 Aktuell keine Umsetzung für PS5 und Xbox Series X geplant

Xbox denkt hier also an Nachhaltigkeit und scheint im Xbox Game Pass ein Produkt zu sehen, auf das sich die Nutzer auch in Zukunft verlassen können.

„Wir setzen uns dafür ein, dass der Game Pass für die nächste Generation verfügbar ist. Es ist kein Experiment mit der aktuellen Konsolengeneration. Das ist ein Service, auf den sich unsere Community verlassen kann, egal welche Produkte wir in der Zukunft vorstellen werden“, führt er fort.

Habt ihr den Xbox Game Pass bereits getestet? Wie ist eure Meinung dazu? Hat er eine Zukunft? Schreibt uns eure Meinung gerne einmal in die Kommentare.