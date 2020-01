Xbox Game Pass - GTA 5 ab sofort für die Flatrate verfügbar

Microsoft startet das neue Jahr mit einem wirklich großen Geschenk für die Spieler. Das Xbox Game Pass-Angebot wird nämlich um ein echtes Blockbuster-Highlight ergänzt.

GTA 5 So viel kostet das Master-Penthouse: Alle Infos zum Casino-Update in GTA Online

Alle Abonnenten des Xbox Game Pass können ab sofort GTA 5 kostenlos herunterladen und zocken (das Xbox Game Pass-Abo ist dagegen kostenpflichtig). Wer es sich einmal herunterlädt, kann das Open-World-Abenteuer unbegrenzt genießen.

„GTA V“ erschien im Jahr 2013, doch selbst heute noch werden beachtliche Spielerzahlen erreicht. Das liegt auch am dazugehörigen Online-Modus GTA-Online, der regelmäßig mit neuen Inhalten wie jüngst dem umfangreichen Casino-Update versehen wird.

Bis heute konnte sich „GTA 5“ über 115 Millionen Mal verkaufen. Wer es noch immer nicht in seinem Besitz hat und Zugriff auf die Xbox Game Pass-Bibliothek besitzt, der sollte schleunigst zugreifen.

Have you seen the news lately? pic.twitter.com/fYxxQI06tD