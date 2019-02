Xbox Game Pass - Der Februar wartet mit neuen Spiele-Highlights auf

Gestern Abend veranstaltete Microsoft einen neuen Inside Xbox-Stream, in dem die Redmonder unter anderem das Xbox Game Pass-Lineup für Februar vorgestellt haben. Unter den sechs neuen Titeln befinden sich einige absolute Highlights.

Nachdem seit dem 31. Januar bereits der erste Teil von Lara Crofts Ursprungstrilogie, Tomb Raider: Definitive Edition, Bestandteil des Xbox Game Pass ist, erscheint bereits morgen mit den neuesten Abelger Shadow of the Tomb Raider auch das intensive Finale. Eine faustdicke Überraschung, ist das Spiel doch erst im September veröffentlicht worden.

Zeitgleich erweitern The Walking Dead: The Complete First Season und Pumped BMX Pro das Aufgebot. Eine Woche später erscheint dann bereits das kunterbunte Jump ‘n‘ Run de Blob.

Are you ready to go Pro on #XboxOne?#PumpedBMXPro will be coming to @XboxGamePass on 7th Feb, same day as its global release. You lucky people. 🤜🤛 pic.twitter.com/oaSXn85zKF