Xbox Game Pass - Die ersten 8 neuen Spiele für Juli 2019 angekündigt

In einem Tweet hat Microsoft die ersten acht Titel angekündigt, die im Juli 2019 Bestandteil der Spiel-Flatrate Xbox Game Pass werden. Auch in diesem Monat dürft ihr euch über einige absolute Highlights und Indie-Perlen freuen.

Die Spiele, die in der ersten Monatshälfte Bestandteil des Xbox Game Pass werden, stehen fest. Insgesamt acht Titel werden bis zum 11. Juli der Spieleflatrate hinzugefügt, weitere Spiele werden wie immer vermutlich im Laufe des Monats folgen.

Acht neue Spiele-Highlights für den Xbox Game Pass

Nachdem Microsoft im Rahmen der E3 2019 die Erweiterung des Xbox Game Pass für den PC angekündigt hatte, teilen sich die Neuzugänge im Xbox Game Pass auf beide Plattformen auf. Manche der Spiele stehen auf beiden Systemen zum Download bereit, während einige nur auf PC oder nur für die Xbox One zugänglich gemacht werden.

Bereits am heutigen 04. Juli erwartet euch mit dem Action-Rollenspiel Mittelerde: Schatten des Krieges ein absolutes Highlight auf PC und Xbox One. In dem Open-World-Titel schlüpft ihr erneut in die Haut des Waldläufers Talion, um die Armeen von Sauron aufzuhalten. Gleichzeitig erscheinen die beiden Indie-Games „My Time at Portia“ für PC und Konsole und „Undertale“ für PC. In der kommenden Woche dürft ihr euch auf beiden Plattformen auf „Blazing Chrome“und „Dead Rising 4“ freuen. Xbox-Spieler erhalten zudem das Open-World-Spiel LEGO City Undercover, während auf dem PC die Indie-Titel „Timespinner“ und „Unavowed“ zum Download bereitstehen.

Hier nochmal die komplette Übersicht der Neuzugänge im Juli 2019:

Mittelerde: Schatten des Krieges (Konsole, PC) – 4. Juli

My Time at Portia (Konsole, PC) – 4. Juli

Undertale (PC) – 4. Juli

Blazing Chrome (Konsole, PC) – 11. Juli

Dead Rising 4 (Konsole, PC) – 11. Juli

LEGO City Undercover (Konsole) – 11. Juli

Timespinner (PC) – 11. Juli

Unavowed (PC) – 11. Juli

Das ist der Xbox Game Pass

Der Xbox Game Pass gewährt euch einen Zugriff auf mehr als 100 Spiele, die ihr für einen monatlichen oder jährlichen Betrag herunterladen und spielen könnt. Allerdings werden Game Pass für Konsole und PC getrennt voneinander behandelt.

Alternativ greift ihr zum Xbox Game Pass Ultimate, der zu einem monatlichen Preis von 14,99 Euro nicht nur beide Flatrates, sondern auch die Xbox Live Gold-Mitgliedschaft beinhaltet. Sobald ihr den Xbox Game Pass PC abonniert habt, erhaltet ihr Zugriff auf alle Spiele sowie 20% Rabatt auf alle Titel im Xbox-Store.