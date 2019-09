Xbox Game Pass - Diese neuen Spiele erwarten euch im September

Microsoft hat die neuen Spiele enthüllt, die euch in der ersten Monatshälfte des Septembers in der Spiele-Flatrate Xbox Game Pass erwarten. Neben dem Highlight „Gears 5“ dürft ihr euch auf viele weitere spannende Titel für PC und Xbox One freuen.

Auch im September erweitert Microsoft den Xbox Game Pass um zahlreiche neue Spiele. Highlight der ersten Monatshälfte ist eindeutig Gears 5, das auf PC und Xbox One spielbar sein wird.

Gears 5 Schauspieler Dave Bautista ist im Spiel, neues Gameplay aus der Kampagne

Die neuen Xbox Game Pass-Spiele im September 2019

Bereits am 05. September erscheint das gefeierte Roguelike-Metroidvania-Abenteuer „Dead Cells“ für PC und Xbox One, während sich Stealth-Fans auf der Konsole über „Metal Gear Solid HD Edition: 2 & 3“ auf ein Wiedersehen mit Snake und Raiden freuen dürfen.

Schon morgen steht neben dem Indie-Titel „Creatures in the Well“ für Abonnenten des Xbox Game Pass Ultimate die „Gears 5: Ultimate Edition“ in den Startlöchern, die neben dem Hauptspiel gleichzeitig den Season Pass beinhaltet. Alle normalen Abonnenten müssen sich noch bis zum 10. September gedulden, bis sie in den neuesten Ableger der Deckungsshooter-Reihe starten dürfen.

Komplettiert wird die erste Monatshälfte von „Enter the Gungeon“ und „Gonner Blüeberry Edition“ für Xbox One und PC, während euer Rechenknecht darüber hinaus mit „Bad North“ und „Shadow Warrior 2“ versorgt wird – die letzteren beiden Titel haben allerdings noch keinen offiziellen Starttermin.

Hier noch einmal alle Neuzugänge in der Übersicht:

Dead Cells (PC und Xbox One)– 5. September

Metal Gear Solid HD Edition: 2 & 3 (Xbox One) – 5. September

Creature in the Well (PC und Xbox One) – 6. September

Gears 5 Ultimate Edition (PC und Xbox One) – 6. September (nur mit Xbox Game Pass Ultimate)

Gears 5 (PC und Xbox One) – 10. September

Enter the Gungeon (PC und Xbox One) – 12. September

Gonner Blüeberry Edition (PC und Xbox One) – 12. September

Bad North (PC) – tba

Shadow Warrior 2 (PC) – tba

Das ist der Xbox Game Pass

Der Xbox Game Pass gewährt euch einen Zugriff auf mehr als 100 Spiele, die ihr für einen monatlichen oder jährlichen Betrag herunterladen und spielen könnt. Allerdings werden Game Pass für Konsole und PC getrennt voneinander behandelt.

Alternativ greift ihr zum Xbox Game Pass Ultimate, der zu einem monatlichen Preis von 14,99 Euro nicht nur beide Flatrates, sondern auch die Xbox Live Gold-Mitgliedschaft beinhaltet. Sobald ihr den Xbox Game Pass PC abonniert habt, erhaltet ihr Zugriff auf alle Spiele sowie 20% Rabatt auf alle Titel im Xbox-Store.