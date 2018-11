Xbox Game Pass - Diese neuen Spiele erwarten euch im Dezember

Die Spiele-Flatrate Xbox Game Pass wird im Dezember abermals um einige Titel erweitert. Zusätzlich zu den bereits angekündigten Spielen, hat Microsoft nun drei weitere Games angekündigt. Diese werden bereits in der kommenden Woche erscheinen.

Bereits im Rahmen der X018 hat Microsoft 16 neue Spiele für den Xbox Game Pass angekündigt, jetzt legen die Redmonder noch einmal nach: Bis zum 06. Dezember wird die Spiele-Flatrate um drei zusätzliche Titel erweitert.

Xbox Game Pass 16 neue Spiele, Mobile-App und Schnupperangebot

Rätsel, Strategie und Action

Den Auftakt bildet das Rätselabenteuer The Gardens Between, welches bereits seit gestern heruntergeladen werden kann. Im malerischen Spiel geht es um die beiden Freunde Arina und Frendt, die eine geheimnisvolle Welt voller Garteninseln erkunden und die Zeit manipulieren, um verschiedene Rätsel zu Lösen und die Geheimnisse der Inseln aufzudecken.

Am 04. Dezember erwartet euch mit Mutant Year Zero: Road to Eden ein rundenbasiertes Strategiespiel, welches ein wenig an XCOM 2 erinnert. Rundenbasierte Kämpfe und eine postapokalyptische Welt, die ihr in Echtzeit erkunden könnt, werden durch Rollenspiel- und Adventure-Elemente ergänzt. Ihr übernehmt das Kommando über eine Gruppe mutierter Soldaten (darunter eine Ente und ein Schwein) und müsst als Team ums nackte Überleben kämpfen.

Pünktlich zum Nikolaustag am 06. Dezember wird der kooperative Shooter Strange Brigade dem Xbox Game Pass hinzugefügt. Dieser schickt euch ins Ägypten der 1930er Jahre, in dem ihr es alleine oder mit maximal vier Spielern gegen zahlreiche Untote und andere Monster aufnehmt und knackige Rätsel löst.

Xbox Game Pass Alle Exklusivtitel zum Launch kostenlos im Game Pass

Wie Microsoft bereits auf dem X018 angekündigt hatte, werden mit Ori and the Blind Forest am 20. Dezember, Hellblade: Senua's Sacrifice und Kingdom: Two Crowns noch drei weitere Spiele für die Flatrate folgen.

Für Neukunden und ehemalige Mitglieder bietet Microsoft den Xbox Game Pass derzeit zum günstigen Preis von nur 1 Euro pro Monat an. Regulär wären 9,99 Euro fällig. Das Angebot gilt noch bis zum 03. Januar 2019.