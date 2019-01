Xbox Game Pass - Alle Episoden von Life is Strange 2 landen nach 90 Tagen im Abo

Seit Anfang Januar steht die erste Episode der Adventure-Reihe Life is Strange 2 allen Mitgliedern des Xbox Game Pass ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung. Im Rahmen der Veröffentlichung der zweiten Episode verkündete das Xbox-Team, dass alle weiteren Folgen 90 Tage nach Release im Xbox Game Pass erscheinen werden.

Heute erscheint mit „Rules“ die zweite Folge des Episodenadventures Life is Strange 2 von Entwickler Dontnod, die in unserem Test bereits einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat. Abonnenten des Xbox Game Pass kommen 90 Tage nach der Erstveröffentlichung ohne zusätzliche Kosten in den Genuss der Episoden.

Seit dem dritten Januar können Mitglieder von Microsofts Spiele-Flatrate die erste Episode von Life is Strange 2 ohne zusätzliche Kosten spielen. Da drängt sich zum Start der zweiten Folge „Rules“ die Frage auf, ob auch die weiteren Episoden Bestandteil des Xbox Game Pass sein werden.

Nachdem Microsoft auf Nachfrage eines Fans gestern die Veröffentlichung bestätigte, stellte das Xbox-Team jetzt klar, dass die weiteren Episoden nicht direkt zum Release erscheinen werden.

Zwar werden sehr wohl alle Episoden von Life is Strange 2 im Xbox Game Pass erscheinen, allerdings erst 90 Tage nach dem ursprünglichen Release. Im Falle der zweiten Episode „Rules“ würde dies also eine Veröffentlichung Ende April entsprechen.

In der zweiten Episode von Life is Strange 2 kämpfen die Brüder Sean und Daniel gegen die Kälte. Daniel wird mit jedem Tag kränker und Sean beschließt, zu ihren weit entfernten Großeltern zu gehen, um sich zu erholen und Schutz zu suchen. Dort angekommen lernen sie den Nachbarsjungen Chris Eriksen kennen, dem Protagonisten des kostenlosen Adventures The Awesome Adventures of Captain Spirit.