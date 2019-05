Xbox Game Pass - Abo-Service für den PC angekündigt

Mit über 75 Entwicklern und Publishern will Microsoft zusammenarbeiten, um den Xbox Game Pass auf dem PC jeden Monat mit neuen Titeln zu bestücken. Zudem erhalten Xbox Game-Pass-Nutzer im Microsoft Store 20 Prozent Rabatt auf alle Spiele, die nicht im Xbox Game Pass enthalten sind. Auch beim Kauf von Erweiterungen und DLCs profitieren Abonnenten von einem Rabatt in Höhe von 10 Prozent.

Nach dem großen Erfolg der Spiele-Flatrate Xbox Game Pass auf der Xbox One wird Microsoft das Angebot auf den PC erweitern. Das kündigte das Unternehmen jetzt, kurz vor der E3 2019 , offiziell an.

