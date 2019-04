Xbox 2 - Xbox Anaconda das „eindeutig leistungsfähigere Gerät“ aller verfügbaren Konsolen

Microsoft möchte mit der Xbox 2 unter dem Codenamen Anaconda ein weiteres Mal die leistungsfähigste Konsole der nächsten Generation auf den Markt bringen und damit die kommende PlayStation 5 klar in die Schranken weisen. Dies berichten diverse Insider, die mit ihren Berichten in der Vergangenheit bereits des Öfteren ins Schwarze getroffen haben.

Vor wenigen Tagen hat Sony erste Informationen zur kommenden Next-Gen-Konsole PlayStation 5 bekannt gegeben. Unter anderem wurde von dem Systemarchitekten Mark Cerny eine Rückwärtskompatibilität bestätigt. Für genügend Leistung soll beim Prozessor auf eine Variante der dritten Generation der AMD-Ryzen-Serie mit 8 Kernen und einer 7nm-Zen-2-Mikroarchitektur gesetzt werden. Die Grafikkarte hingegen basiert auf der AMD-Radeon-Navi-Serie, die bis zu 8K-Auflösung bietet und unter anderem Echtzeit-Ray-Tracing unterstützen soll. Alle Informationen zu der verbauten Hardware, findet ihr hier:

Sony vs. Microsoft

Die Konkurrenz schläft allerdings nicht und Microsoft möchte sich den Titel der bislang schnellsten Spielekonsole auf dem Markt offensichtlich nicht mehr nehmen lassen. Denn derzeit liegt die Xbox One X leistungstechnisch vor der PlayStation 4 Pro, was sich in aktuellen Titeln immer wieder bemerkbar macht. Und auch bei der neuen Konsolengeneration planen die Redmonder wohl die PlayStation 5 in Sachen Leistung zu übertrumpfen.

Die kommenden Microsoft-Konsolen sollen den Codenamen Lockhart und Anaconda tragen. Dabei handelt es sich bei dem ersten Modell um die kostengünstigere Variante, während Anaconda das Spitzenmodell darstellt und die PS5 in die Schranken weisen soll.

Einigen Insidern nach zu urteilen wird die stärkere Xbox Anaconda tatsächlich mehr Leistung zur Verfügung haben als es bei der Sony-Konsole der Fall ist. Laut des Journalisten Ainsley Bowden bestätigen „mehrere Insider“, dass die Xbox Anaconda „fortgeschrittener“ sein wird als die PS5.

Microsoft möchte weiterhin die leistungsstärkste auf dem Markt verfügbare Konsolenhardware haben, wie es aktuell bei der Xbox One X auch der Fall ist. Der bekannte Xbox-Insider Klobrille bestätigte auf Resetera außerdem, dass Microsoft beabsichtigt, dass die Xbox Anaconda das „eindeutig leistungsfähigere Gerät“ aller verfügbaren Konsolen ist, sobald die nächste Generation auf den Markt kommt.

Dabei handelt es sich übrigens um die gleichen Insider, die bereits berichteten, dass Microsoft an einer digitalen Version der Xbox One arbeitet. Dieses Gerücht hat sich mittlerweile als wahr herausgestellt.

Auf der Pressekonferenz von Microsoft im Rahmen der E3 2019 wird die offizielle Enthüllung der Xbox 2 erwartet.