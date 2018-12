Xbox 2 - Launch angeblich im Jahr 2020, weitere Gerüchte

Angeblich erscheint die Xbox Scarlett 2020 und wird Zen 2 sowie AMDs Next-Gen-GPU-Technologie verwenden, damit Spiele in einer 4K-Auflösung bei 60 Bildern in der Sekunde dargestellt werden können. Brad Sams von Thurrott hat in einem aktuellen Video einige vermeintliche Details zu der kommenden Microsoft-Konsole verraten.

Das Hoffen auf handfeste Details zu den kommenden Next-Gen-Konsolen geht weiter. Zwar ist bislang klar, dass nicht nur eine neue PlayStation, sondern auch eine neue Xbox in den Startlöchern steht, eine offizielle Ankündigung gibt es seitens Sony und Microsoft aber bisher nicht.

Nun hat Brad Sams von Thurrott in einem aktuellen Video neue Details zu der Xbox Scarlett (Codename) bzw. Xbox Two verraten. Der Redakteur lag mit seinen Infos über Microsoft in der Vergangenheit bereits des Öfteren richtig. Trotzdem weisen wir an dieser Stelle daraufhin, dass es sich dabei noch um unbestätigte Gerüchte handelt und diese Infos mit Vorsicht genossen werden sollten.

Xbox 2 Gleich zwei neue Konsolen in Arbeit - Gerücht

Release im Jahre 2020

Die neue Xbox soll angeblich im Jahre 2020 erscheinen und Zen 2 sowie AMDs Next-Gen-GPU-Technologie verwenden. Dabei liegt der Fokus darauf, dass Spiele in einer 4K-Auflösung bei 60 Bildern in der Sekunde über euren Bildschirm "flimmern".

Wie wir bereits vor kurzem berichtet haben, scheint Microsoft außerdem eine Xbox One X ohne Laufwerk zu planen, die derzeit den Codenamen Project Roma besitzt. Doch auch die kommende Xbox Scarlett soll wohl in mehreren Versionen erscheinen.

Wichtige Features seien zudem eine Abwärtskompatibilität und eine bessere Anbindung an die Cloud. Weiterhin heißt es, dass der Windows Store genau wie die Xbox App überarbeitet werden, um dem Benutzer ein einheitliches und übersichtliches System zur Verfügung zu stellen.

Das entsprechende Video von Brad Sams haben wir für euch unterhalb dieser Zeilen eingebunden.