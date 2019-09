World of Warcraft - Erster Spieler erreicht in Classic Level 60

© Activision Blizzard / Twitch Interactive, Inc.

Seit Ende August ist „World of Warcraft: Classic“ auf dem Markt und schon jetzt hat es ein Spieler geschafft Level 60 zu erreichen, die Maximalstufe in dem Titel von Blizzard Entertainment.

Wer WoW so mochte, wie es ursprünglich war, ohne die Inhalte und Veränderungen, die die Erweiterungspakete mit sich gebracht haben, kann seit letzter Woche auf World of Warcraft: Classic zurückgreifen und das Spiel genießen, als sei es wieder 2004. Was für einige Spieler aber auch gleichzusetzen ist mit dem Wunsch, schneller und besser zu sein als die Konkurrenz.

Level 60 erstmals erreicht

Bei dem als Jokerd bekannten WoW-Spieler handelt es sich um einen Zweiundzwanzigjährigen aus Malta, der es nun weltweit als Erster geschafft hat, die Maximalstufe in der klassischen Version von Blizzards MMORPG zu erreichen. Über 350.000 Menschen waren auf Twitch live dabei, als sein Gnom-Magier die magische Grenze erreicht hat und damit in die Geschichtsbücher des Onlinespiels einging.

Um dies in unter sieben Tagen zu schaffen, griff Jokerd auf einige Tricks zurück, die mal mehr und mal weniger gerne in der Community gesehen werden. Ganze Horden von Zombies einzufrieren und anschließend per Flächenangriff auszulöschen stellt natürlich kein Problem dar. Weniger beliebt ist jedoch das sogenannte Layering.

Dabei tritt ein Spieler einer Gruppe bei, nur um sie sofort wieder zu verlassen. Dadurch kann die Wartezeit überbrückt werden, die eigentlich benötigt wird, um Gegnerhorden neu spawnen zu lassen. Dass diese Vorgehensweise nicht auf viel Liebe bei den anderen Spielern gestoßen ist, scheint Jokerd jedoch egal zu sein. Schließlich hat er auf diesem Weg erreicht, woran die Konkurrenz in „World of Warcraft: Classic“ noch arbeitet.

World of Warcraft: Classic

Auf das vermehrte Abschalten von privaten Servern, auf welchen noch die klassische Version von WoW gespielt werden konnte, reagierte die Community stark negativ. Vor allen Dingen nach der Kontroverse zwischen Blizzard und Nostalrius, dem wohl größten privaten Server in 2016. Trotzdem lehnte der US-amerikanische Spieleentwickler stets ab, eine klassische Version des Spiels anzubieten und verwies auf die Neuerungen, die das MMO stetig verbessert hätten.

Überraschenderweise wurde auf der Blizzcon 2017 trotzdem angekündigt, dass sich „World of Warcraft: Classic“ in der Entwicklung befände. Als Grundlage entschied man sich für Patch 1.12, Trommeln des Krieges, da diese Version laut vielen die vollständigste aller klassischen Spielerfahrungen darstellt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten bei der Umsetzung konnte schließlich eine stabile Version erschaffen werden, die am 27. August 2019 auf den Markt kam.