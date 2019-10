World of Warcraft - Classic erhält eine 2. Content-Phase

Noch hat es sich lange nicht ausgespielt in „World of Warcraft: Classic“. Die Entwickler planen den klassischen Content nach und nach auszurollen. Die 2. Content-Phase wird schon bald integriert und bringt ein paar Änderungen mit sich.

Der Release von World of Warcraft: Classic verlief für Blizzard überaus erfolgreich. Obgleich die Server den Ansturm nicht recht standhalten wollten und sich die Spieler und Twitch-Streamer stundenlang in Warteschlagen die Zeit totschlagen durften, konnte Blizzard Unmengen an Spielern für die klassische Variante von WoW (Version 1.12) begeistern.

2. Content-Phase geplant

Die Spieler, die sich 15 Jahre in der Vergangenheit zurückversetzt fühlen, schlagen sich derweil wacker auf Level 60 durch, die damalige Obergrenze des Spiels. Doch das noch nicht alles an Nostalgie, was die tapferen Recken zu spüren bekommen werden.

Der geplante Content wurde nämlich noch nicht final veröffentlicht, da die Entwickler planen, diesen in sechs Einzelschritten freizugeben.

Wie Ion Hazzikostas, Game Director, nun gegenüber PC Gamer verrät, soll die 2. Phase schon bald anlaufen und das sogar noch im Jahr 2019. Wann es genau so weit sein wird, ist bislang noch nicht bekannt, allerdings dürfte es bis zur offiziellen Ankündigung nicht mehr allzu lange andauern.

Ihr werdet also noch ein wenig warten müssen, doch spätestens Ende 2019 werden die Weltenbosse Azuregos und Lord Kazzak die Welt von Azeroth heimsuchen und ihr könnt euch mit anderen mutigen Kämpfern für einen Raid zusammentun. Davon ab erwarten euch mit der 2. Phase der Dungeon Düsterbruch und die Ehre-Gameplaymechanik innerhalb von PvP-Kämpfen. Zockt ihr WoW: Classic? Lasst es uns nachfolgend in den Kommentaren wissen!

