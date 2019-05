World of Warcraft - Classic: Blizzard kündigt Release-Termin und eine Collector's Edition an

Diesen Sommer schickt Blizzard die Spieler zurück in die Vergangenheit von „World of Warcraft“ und kündigte nun den Release-Termin zu „World of Warcraft: Classic“ und eine besondere Collector‘s Edition mit Ragnaros an.

World of Warcraft wird 15 Jahre alt und Blizzard feiert das Ganze mit einer Classic-Version des Spiels und einer besonderen Collector‘s Edition. Diesen Sommer können die Spieler den Titel ganz ohne Erweiterungen genießen und die Welt erforschen, wie sie ganz zu Anfang war.

World of Warcraft Classic: So sieht Blizzards 6-Phasen-Plan aus

Ab heute wird Blizzard ausgesuchte Spieler zur Open Beta einladen, um das Spiel auf Herz und Nieren zu prüfen. Wenn ihr keinen Key erhalten habt, könnt ihr euch anmelden und erhaltet mit etwas Glück noch eine Einladung.

Hier zur Open Beta anmelden

Die Collector‘s Edition zu World of Warcraft Classic

Fans können sich nicht nur über das Spiel an sich freuen, zusätzlich zu dem Titel erscheint eine prall gefüllte Collector‘s Edition - die „World of Warcraft 15th Anniversary Collector's Edition“. Diese erscheint am 08. Oktober 2019 und kann bereits vorbestellt werden.

Im Paket befindet sich eine, über 25 cm hohe, Ragnaros-Statue, ein Onyxia-Pin, ein Mauspad mit der Karte von Azeroth, Kunstdrucke des Spiels, 30 Tage Spielzeit und ein Alabaster-Reittier.

Hier die Collector‘s Edition für 99,99 Euro kaufen

Overwatch Neue Havanna-Karte jetzt auf allen Plattformen erhältlich

„World of Warcraft: Classic“ erscheint am 27. August 2019. Werdet ihr diese Version spielen? Mochtet ihr das ursprüngliche „World of Warcraft“ mehr oder seid ihr mit den Erweiterungen zufrieden? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.