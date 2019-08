World of Warcraft - Ansturm auf Classic: Server überfüllt, Twitch-Rekorde gebrochen!

Gestern ging „World of Warcraft: Classic“ online. Spieler und Streamer standen Schlange, um auf ihren auserwählten Server zu gelangen. Blizzard musste weitere Server aufmachen, während die Zahlen auf Twitch explodierten.

Die Begeisterung über die Classic-Version von World of Warcraft schießt durch die Decke. Seit Wochen kann man sich für seinen Platz einen Namen reservieren und die Fans fieberten dem Release entgegen. Bereits Stunden bevor das Spiel endgültig online ging, standen Spieler und Streamer stundenlang in einer virtuellen Schlange an.

Asmongold, einer der bekanntesten „World of Warcraft“-Spieler, erreichte bei Twitch über 100.000 Zuschauer, noch bevor das Spiel überhaupt erst richtig losging. Gespannt lauschten seine Fans einfach nur Geschichten über vergangene WoW-Zeiten, während alle darauf warteten, die Server endlich betreten zu können.

Viele Streamer auf Twitch sind mit „World of Warcraft“ aufgewachsen. Die Classic-Version ist nun eine Chance, zu den Wurzeln zurückzukehren. Insgesamt waren über eine halbe Million Zuschauer auf der Streaming-Plattform zugegen, als das Spiel online ging. Bei einigen bedeutete das einen Rekordbruch und in den nächsten Tagen könnten weitere folgen.

Weitere Server waren nötig

„World of Warcraft“-Classic ist beliebter, als Blizzard es für möglich gehalten hat. Bereits wenige Stunden nachdem das Spiel online ging, waren weitere Server dringend notwendig.

Stunden verbrachten Spieler und Streamer auf dem Login-Bildschirm, also eröffnete Blizzard Entertainment fünf weitere Server und bat die Spieler darum, auf diese auszuweichen.

Spielt ihr auch die Classic-Version von „World of Warcraft“? Welche Erfahrungen habt ihr bisher gemacht? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.